Neymar volta a jogar em goleada do Santos após cirurgia no joelho

16/02/2026 11:33

O astro Neymar retornou aos gramados neste domingo (16) após várias semanas de ausência devido a uma cirurgia no joelho, apenas alguns meses antes de o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciar a convocação para a Copa do Mundo. 

O atacante de 34 anos entrou em campo no segundo tempo da partida do Santos contra o modesto Velo Clube, pelo Campeonato Paulista, que terminou com vitória do Peixe por 6 a 0. 

Em sua primeira aparição desde dezembro de 2015, Neymar mostrou lampejos de seu talento em um jogo que já estava 3 a 0 no intervalo.

O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain retornou ao futebol brasileiro no ano passado com o objetivo de recuperar sua melhor forma e integrar a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. 

Apesar de sua carreira ter sido prejudicada por lesões recorrentes, Neymar conseguiu evitar o rebaixamento do Santos com cinco gols na reta final do Brasileirão de 2025. Ao final da temporada, seu clube do coração renovou seu contrato até o final de 2026.

Ele perdeu as primeiras partidas do Brasileirão e do Campeonato Paulista de 2026 devido a uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada em meados de dezembro. 

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, o atacante disputou sua última partida, de um total de 128, pela Seleção em 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão ligamentar.

Neymar ainda não jogou sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu o cargo em junho. 

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia. 

A seleção brasileira disputará amistosos contra França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, em Boston e Orlando, respectivamente, como parte da preparação para o Mundial.

