Lucas Pinheiro Braathen sofre queda no slalom e perde chances de conquistar nova medalha

16/02/2026 10:10

O campeão olímpico de slalom gigante, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, sofreu uma queda na primeira descida e abandonou a prova do slalom nesta segunda-feira (16), em Bormio, perdendo as chances de subir ao pódio novamente.

No sábado, Lucas havia feito história ao conquistar uma medalha inédita para o Brasil e a América Latina numa edição dos Jogos de Inverno mas desta vez ele escorregou e não conseguiu repetir o feito.

"Eu quero abraçar minha familia, minha namorada. Quero comer um pão de queijo, um brigadeiro e só aproveitar essa sensação de ser brasileiro. Estou muito animado com isso", disse ele, com um sorriso no rosto, após a prova.

O norueguês Atle Lie McGrath foi o mais rápido na primeira descida e conseguiu abrir vantagem sobre os outros favoritos, vários dos quais cometeram erros, antes da segunda descida. 

Sob forte nevasca, o norueguês de 25 anos largou com o número 1 e superou os inúmeros desafios da pista do Stelvio melhor do que os demais. Número um do ranking mundial da Copa do Mundo neste inverno (5 pódios, incluindo 2 vitórias), McGrath terminou 59 centésimos de segundo à frente do suíço Loïc Meillard e 94 centésimos à frente do austríaco Fabio Gstrein.

O atual campeão olímpico, Clément Noël, terminou em 7º lugar, quase dois segundos (+1,96) atrás de McGrath.

