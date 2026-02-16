Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE pede a Israel que revogue aprovação de registro de terras na Cisjordânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/02/2026 09:58

compartilhe

SIGA

A União Europeia (UE) pediu nesta segunda-feira (16) a Israel que revogue a aprovação de um processo para registrar terras na Cisjordânia, advertindo que se trata de “uma nova escalada”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Isto constitui uma nova escalada após medidas recentes já destinadas a ampliar o controle israelense” na Cisjordânia ocupada, disse o porta-voz das Relações Exteriores da UE, Anouar El Anouni.

“Reiteramos que a anexação é ilegal segundo o direito internacional. Pedimos a Israel que reverta esta decisão”, acrescentou.

O gabinete de segurança israelense autorizou no domingo o início de um processo de registro de terras, pela primeira vez desde a ocupação de 1967, segundo a rádio militar israelense.

A Autoridade Palestina, o Egito e o Catar denunciaram na noite de domingo as medidas adotadas por Israel para reforçar seu controle da Cisjordânia, que geram temores de uma anexação do território palestino ocupado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adc-raz/pb/jvb/ic

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos politica tierra ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay