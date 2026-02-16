Ano do Cavalo de Fogo: o que significa a chegada dessa combinação poderosa do zodíaco chinês

Cidades em toda a China se preparam para receber o Ano Novo Lunar em 17 de fevereiro, quando o signo do zodíaco passará do Ano da Cobra para o Ano do Cavalo.

Decorações temáticas de cavalo já são vistas em shoppings, mensagens festivas se espalham por outdoors e emojis de cavalos e envelopes vermelhos — símbolo de prosperidade e tradicionalmente usados para presentear com dinheiro durante a celebração — dominam as telas dos celulares.

O Ano Novo Lunar, também conhecido na China como Festival da Primavera, é celebrado durante um período de 15 dias, e se encerra com o Festival das Lanternas.

Para muitos chineses, a ocasião vai muito além de uma simples virada de calendário. É um momento em que todos se unem para enviar bençãos e renovar expectativas para o ano que começa.

Mas o que está por trás das tradições do Ano Novo Lunar, e por que o signo deste ano tem despertado tanta atenção?

Como funciona o zoodíaco chinês

Para entender o Ano do Cavalo de Fogo, é preciso desfazer dois mal-entendidos bem comuns.

Diferentemente do calendário gregoriano, o ano do zodíaco chinês não começa em 1º de janeiro. Ele segue um calendário tradicional lunissolar, baseado nos ciclos da Lua.

Por isso, o Ano Novo Lunar pode cair entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, geralmente na segunda lua nova após o solstício de inverno. Na prática, isso significa que dizer que "2026 é o ano do Cavalo" só vale a partir do início do novo ano lunar.

O segundo equívoco é achar que o zodíaco se repete a cada 12 anos. Isso é verdade apenas para o animal do ciclo, mas o sistema tradicional completo, de troncos e ramos, se repete a cada 60 anos.

Isso acontece porque cada ano combina um dos 12 animais do zodíaco com um dos 10 elementos — as versões de Yin e Yang de Metal, Água, Madeira, Fogo e Terra. Só depois de seis décadas a mesma combinação volta a aparecer.

A combinação deste ano é chamada de Bing Wu, que une o elemento Fogo em sua forma Yang ao signo do Cavalo.

Getty Images Barcos decorados com lanternas iluminadas em forma de cavalo

O que o Cavalo de Fogo representa?

O Ano do Cavalo de Fogo é visto como uma combinação poderosa no zodíaco chinês. Enquanto o Fogo Yang simboliza energia, iniciativa e paixão, o cavalo está associado à independência e movimento.

Na cultura chinesa, expressões que fazem referência a cavalos costumam transmitir ideias de sucesso rápido, protagonismo e impulso contínuo — sobretudo em contextos profissionais.

Christian Yao, professor sênior da Escola de Administração da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia, afirmou à BBC que expressões usando cavalos provavelmente aparecerão com frequência em discursos, apresentações e assuntos de e-mail no ambiente de trabalho ao longo de 2026.

Segundo ele, esse tipo de linguagem no ambiente de trabalho se tornou uma ferramenta sutil de governança, por meio da qual funcionários são estimulados a incorporar características associadas ao Cavalo de Fogo, como proatividade e agilidade.

Getty Images Materiais contendo imagens de cavalos são frequentemente associados a conquistas profissionais

A comercialização do zodíaco chinês

Embora tenha raízes em tradições milenares, o zodíaco chinês hoje é amplamente incorporado à cultura contemporânea, aparecendo em espaços urbanos, online e em campanhas de marcas.

Em várias cidades da China, celebrações do Ano Novo Lunar têm se transformado cada vez mais em grandes espetáculos visuais. Áreas comerciais, estações de transporte e edifícios emblemáticos passaram a incorporar símbolos do zodíaco em suas instalações e projetos de iluminação.

As imagens do zodíaco se tornaram um elemento comum em embalagens comerciais. Muitas marcas lançaram caixas de presente temáticas do Ano do Cavalo, enquanto as cores vermelhas e os motivos ligados ao animal aparecem em campanhas de marketing de produtos de luxo, cosméticos e do setor de alimentos e bebidas.

O Ano do Cavalo também ganhou destaque na inteligência artificial e no setor de tecnologia, sendo visto como um período em que a IA trará crescimento econômico e maior confiança nos investimentos.

Relatórios financeiros já fazem menções ao zodíaco chinês, como "capital acelerado no Ano do Cavalo" e "A indústria da IA galopa a passos largos", enquanto analistas argumentam que a incerteza econômica global pode criar oportunidades de crescimento apresentadas pelo Cavalo de Fogo.

Getty Images Um fábrica na China costurou acidentalmente o sorriso de um boneco de cavalo de cabeça para baixo, criando o que internautas apelidaram de "cavalo chorando". O erro viralizou

O êxodo do Ano Novo Lunar

Na China, milhões de trabalhadores só viajam para sua cidade natal uma vez ao ano, sendo o Ano Novo Lunar o principal evento para reuniões familiares.

Este ano, durante o feriado, é esperado um recorde de 9,5 bilhões de deslocamentos entre regiões do país. Esse êxodo anual é frequentemente descrito como a maior migração humana do mundo.

Embora o cavalo simbolize eficiência e rapidez, para muitos viajantes o período festivo traz à tona problemas no sistema de transporte chinês, com passagens escassas, custo alto de viagens e jornadas prolongadas para trabalhadores do setor de serviço.

Nas redes sociais, alguns usuários têm questionado quem realmente se beneficia da promessa de oportunidades e progresso associada ao Cavalo de Fogo.

Jovens fazem piadas sobre serem "cavalos mancos presos em aplicativos de compra de passagens", enquanto outros dizem não estar avançando por conta própria, mas sendo arrastados pelas circunstâncias.

Muitos jovens profissionais agora usam imagens de animais como uma forma de descrever suas vidas profissionais.

Em ambientes corporativos e institucionais, eles repetem slogans sobre velocidade, impulso e "sucesso a galope" no Ano do Cavalo. Por outro lado, se descrevem como "niuma" - literalmente "cavalo-boi", uma gíria usada para se referir a alguém sobrecarregado, tratado como um animal de carga.

"A coexistência dessas duas linguagens captura a tensão mais comum no ambiente de trabalho chinês atualmente: a necessidade de manter uma narrativa inspiradora em público, enquanto se admite, em privado, o esgotamento e a impotência", diz Yao.

