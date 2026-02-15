Com gol de Alisson, Napoli arranca empate contra Roma (2-2) e se mantém em 3º na Serie A

Dominado em casa, o Napoli arrancou um empate por 2 a 2 contra a Roma neste domingo (15), pela 25ª rodada, mantendo a terceira posição na Serie A.

Eliminado da Copa da Itália na terça-feira pelo Como (1 a 1, 7 a 6 nos pênaltis), o time do técnico Antonio Conte (50 pontos) termina a semana com mais dificuldades e perde a oportunidade de ampliar a atual vantagem de 3 pontos sobre o adversário.

Fora da disputa pelo Scudetto, atrás da dupla milanesa, Napoli e Roma buscam garantir suas vagas no Top 4, o que significa classificação direta para a próxima Liga dos Campeões.

Com esse empate a Roma ultrapassou a Juventus, que agora ocupa a quinta posição.

Um dia após a espetacular vitória da Inter de Milão sobre a Juve (4-3) no Derby d'Italia no estádio de San Siro, este jogo entre Napoli e Roma também teve seus momentos de emoção.

O clube da capital abriu o placar aos 7 minutos com um gol do seu novo reforço, o atacante holandês Donyell Malen.

O Napoli empatou por meio do lateral-esquerdo Leonardo Spinazzola (40') e no segundo tempo o lateral-direito brasileiro Wesley sofreu pênalti. Malen cobrou e fez 2 a 1 para a Roma (71').

No final da partida, outro brasileiro se destacou: Alisson Santos, de 23 anos, emprestado pelo Sporting de Lisboa.

Ele havia começado no banco e deixou tudo igual novamente com um chute forte de pé direito (82').

A Inter consolidou sua liderança no sábado e mantém oito pontos de vantagem sobre o Milan (2º colocado), que venceu na visita ao Pisa na sexta-feira (2-1), embora tenha um jogo a menos.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Pisa - Milan 1 - 2

Sábado, 14 de fevereiro

Como - Fiorentina 1 - 2

Lazio - Atalanta 0 - 2

Inter - Juventus 3 - 2

Domingo, 15 de fevereiro

Udinese - Sassuolo 1 - 2

Cremonese - Genoa 0 - 0

Parma - Hellas Verona 2 - 1

Torino - Bologna 1 - 2

Napoli - Roma 2 - 2

Segunda-feira, 16 de fevereiro

(16h45) Cagliari - Lecce

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39

2. Milan 53 24 15 8 1 40 18 22

3. Napoli 50 25 15 5 5 38 25 13

4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15

5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20

6. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

7. Como 41 24 11 8 5 38 18 20

8. Bologna 33 25 9 6 10 34 32 2

9. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

10. Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35 -6

11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10

12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13

13. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5

14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19

15. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12

16. Genoa 24 25 5 9 11 29 37 -8

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

20. Hellas Verona 15 25 2 9 14 19 43 -24

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jde/pm/ag/aam