Ataques israelenses deixam quatro mortos no Líbano

Ataques israelenses causaram quatro mortes no leste do Líbano, relataram neste domingo (15) fontes oficiais locais, enquanto o exército israelense disse que tinha como alvo o grupo palestino Jihad Islâmica.

Apesar de uma trégua desde novembro de 2024 que busca pôr fim a mais de um ano de hostilidades entre o Hezbollah e Israel, este último realiza ataques regularmente no Líbano e mantém tropas em cinco áreas que considera estratégicas.

O exército israelense diz, em geral, que seus ataques se dirigem ao Hezbollah, movimento islamista apoiado pelo Irã, embora também ao grupo palestino Hamas.

O ataque deste domingo parece ser o primeiro contra o grupo Jihad Islâmica anunciado por Israel desde o cessar-fogo.

Segundo a agência oficial de notícias libanesa ANI, um drone israelense “atacou um veículo na fronteira entre o Líbano e Israel”, com um saldo de quatro mortos. O Ministério da Saúde do Líbano confirmou o número.

O exército israelense indicou em um comunicado que “atingiu terroristas da Jihad Islâmica Palestina na região de Majdal Anjar”.

Desde o cessar-fogo de novembro de 2024, mais de 370 pessoas morreram em incursões israelenses no Líbano, segundo um levantamento da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde.

