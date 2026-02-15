Shelton vence Fritz de virada e conquista em Dallas seu 4º título ATP

O americano Ben Shelton (9º) se sagrou campeão do Aberto de Dallas neste domingo (15), após derrotar seu compatriota Taylor Fritz (7º) com parciais de 3-6, 6-3 e 7-5 em uma final acirrada que durou uma hora e 51 minutos.

Pela primeira vez desde 2018, o ATP 500 de Dallas teve os dois principais cabeças de chave do torneio na final.

"Foi uma partida incrível", comentou Shelton. "Acho que você (Fritz) é uma inspiração para todos. As crianças deveriam se inspirar em você pela maneira como compete, mesmo quando não está 100%".

Fritz, de 28 anos, que buscava seu primeiro título em quadra coberta, começou com tudo, conseguindo sua primeira quebra de serviço no segundo game e fechando o primeiro set em 25 minutos.

Fritz, por sua vez, parabenizou Shelton por "uma partida divertida até o fim", na qual "jogou bem nos momentos decisivos".

Apesar da rapidez do primeiro set, a partida mostrou estatísticas muito equilibradas entre os dois americanos, ambos fortes no saque e perfeitos no segundo serviço.

Shelton respondeu de forma eficaz no segundo set, quebrando o saque do adversário para abrir 5-3 e forçar um terceiro set decisivo.

O canhoto de 23 anos se sentiu particularmente inspirado pela presença de sua namorada, Trinity Rodman, jogadora profissional de futebol da Seleção Feminina dos Estados Unidos, que também estava presente na partida da semifinal.

"Obrigado por acreditarem em mim", disse um emocionado Shelton, olhando para sua equipe e entes queridos no Ford Center, em Dallas.

No terceiro set, Fritz mostrou sua experiência ao se recuperar de uma quebra de serviço inicial e, em seguida, reagir quando estava numa desvantagem de 0-30 com um empate em 3-3, que abria caminho para o título de Shelton.

No entanto, Ben Shelton teria uma segunda chance e, após salvar três match points, garantiu seu quarto título do ATP Tour, após as vitórias em Tóquio (2023), Houston (2024) e Canadá (2025).

No geral, Shelton terminou com 16 aces, nenhuma dupla falta e salvou cinco dos sete break points que enfrentou.

O histórico de confrontos entre os dois melhores tenistas americanos do momento mostra Shelton com uma vantagem de 2 a 1. Todas as três partidas foram disputadas em quadras duras e duas delas foram decididas no terceiro set.

str/ag/aam