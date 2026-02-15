Cerúndolo vence Darderi e enfim conquista o ATP 250 de Buenos Aires
compartilheSIGA
Após duas derrotas em finais, o argentino Francisco Cerúndolo conquistou o ATP 250 de Buenos Aires pela primeira vez na carreira, ao derrotar o italiano Luciano Darderi por 6-4 e 6-2 neste domingo (15).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A terceira vez foi a da sorte para o número 19 do mundo, que havia perdido a decisão de 2021 para seu compatriota Diego 'El Peque' Schwartzman e, no ano passado, para o jovem brasileiro João Fonseca.
Aos 27 anos, o melhor tenista sul-americano do circuito ATP conquistou seu quarto título da carreira no saibro de sua cidade natal.
Darderi, que fez 24 anos no sábado, disputava sua quinta final.
Ele havia vencido as quatro primeiras, mas a quinta lhe escapou. Apesar da derrota, o italiano subirá para a 21ª posição no ranking mundial da ATP na segunda-feira, a melhor posição de sua carreira.
O torneio de Buenos Aires abre a temporada sul-americana de saibro da ATP, cuja segunda e última etapa começa na segunda-feira com o Rio Open, torneio da categoria ATP 500.
Cerúndolo buscará seu primeiro título na Cidade Maravilhosa, que sedia o torneio simultaneamente ao carnaval.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-raa/ag/aam