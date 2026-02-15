Auxerre vence na visita ao Metz (3-1) em jogo dos desesperados; Le Havre respira

O Auxerre (16º) garantiu uma importante vitória fora de casa contra o lanterna Metz (3-1) neste sábado (15), pela 22ª rodada da Ligue 1, enquanto o Le Havre se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento ao derrotar o Toulouse (2-1).

Com esse triunfo, o Auxerre permanece cinco pontos atrás da última posição da zona de permanência, atualmente ocupada pelo Paris FC, mas diminuiu em três pontos a distância para o time parisiense, que foi goleado pelo Lens (5-0) no sábado.

O malinês Lassine Sinayoko participou do lance do gol contra de Sadibou Sané, e marcou o segundo. Kevin Danois fez o terceiro do Auxerre antes do jovem Nathan Mbala (de 17 anos) descontar, marcando seu primeiro gol na Ligue 1.

O Metz está agora a quatro pontos do Auxerre e a nove do Paris FC.

O Le Havre conquistou uma importante vitória contra o Toulouse, apesar de ter jogado com dez homens durante quase toda a partida, após a expulsão de Arouna Sangante logo aos dois minutos por uma entrada violenta em Emerson.

Dois gols de Issa Soumaré, que já havia balançado a rede contra o Strasbourg (2-1) na semana passada, garantiram a segunda vitória consecutiva do Le Havre. O Toulouse marcou com Djibril Sidibé, campeão mundial em 2018, mas não conseguiu reverter o resultado, apesar de 25 finalizações, nove delas na direção do gol.

O Lorient derrotou o Angers por 2 a 0, com gols de Pablo Pagis e Jean-Victor Makengo. Os 'Merlus' (9º) aproveitaram a vitória para ultrapassar o Toulouse (10º) na classificação.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Rennes - PSG 3 - 1

Monaco - Nantes 3 - 1

Sábado, 14 de fevereiro

Olympique de Marselha - Strasbourg 2 - 2

Lille - Brest 1 - 1

Paris Football Club - Lens 0 - 5

Domingo, 15 de fevereiro

Le Havre - Toulouse 2 - 1

Metz - Auxerre 1 - 3

Lorient - Angers 2 - 0

(16h45) Lyon - Nice

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Lens 52 22 17 1 4 42 17 25

2. PSG 51 22 16 3 3 49 19 30

3. Lyon 42 21 13 3 5 34 20 14

4. Olympique de Marselha 40 22 12 4 6 48 29 19

5. Lille 34 22 10 4 8 35 31 4

6. Rennes 34 22 9 7 6 34 35 -1

7. Strasbourg 31 22 9 4 9 36 29 7

8. Monaco 31 22 9 4 9 35 34 1

9. Lorient 31 22 8 7 7 29 33 -4

10. Toulouse 30 22 8 6 8 32 26 6

11. Angers 29 22 8 5 9 22 27 -5

12. Brest 27 22 7 6 9 29 34 -5

13. Le Havre 26 22 6 8 8 20 27 -7

14. Nice 23 21 6 5 10 27 38 -11

15. Paris Football Club 22 22 5 7 10 26 39 -13

16. Auxerre 17 22 4 5 13 17 30 -13

17. Nantes 14 22 3 5 14 20 40 -20

18. Metz 13 22 3 4 15 22 49 -27

