Atlético de Madrid perde para Rayo (3-0) e praticamente dá adeus ao título do Espanhol

Com um time titular completamente reformulado, o Atlético de Madrid sofreu sua segunda derrota consecutiva na LaLiga neste domingo (15), contra o Rayo Vallecano, por 3 a 0, em um dérbi madrilenho transferido para Leganés.

Esse resultado praticamente enterra suas esperanças de título. Faltando quatorze rodadas para o fim do campeonato, o Atlético é claramente um time de dois extremos. Capaz, na quinta-feira, de golear o Barcelona (4 a 0), ou até mesmo de marcar cinco gols contra o Betis (5 a 0), e, dias depois, perder para o mesmo Betis (1 a 0) ou para um Rayo que está mergulhado numa crise.

Agora afastado da disputa pelo título, o time 'colchonero' (4º, 45 pontos) pouco fez em campo no jogo que teve que ser disputado no Estádio Municipal de Butarque, uma solução emergencial devido ao estado alarmante do gramado em Vallecas, casa do Rayo.

Os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone, que fez nove alterações no time titular em comparação com o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei contra o Barça, na quinta-feira, estão quinze pontos atrás do Real Madrid (1º, com 60 pontos) e a 13 do Barça (2º, com 58 pontos) antes dos catalães visitarem o Girona, na segunda-feira às 17h (horário de Brasília).

Neste domingo, em um estádio com pouco mais da metade da capacidade ocupada, o Atlético de Madrid foi surpreendido no final do primeiro tempo por uma arrancada do lateral romeno Andrei Ratiu, finalizada pelo ponta espanhol Fran Pérez (40'), e depois por um chute de Isi Palazón defendido pelo goleiro esloveno Jan Oblak, mas bem aproveitado pelo experiente Óscar Valentín (45').

O jovem zagueiro senegalês Nobel Mendy, ex-Paris FC, ampliou a vantagem com uma cabeçada (76') na reta final da partida.

"Parece que o campeonato escapou das nossas mãos, não podemos perder jogos assim e não podemos jogar da maneira como jogamos hoje", reclamou Oblak, visivelmente irritado, à DAZN.

A vitória teve comemorações discretas pelos poucos torcedores do Rayo presentes nas arquibancadas, que aproveitaram a ocasião principalmente para reiterar seus pedidos de renúncia do presidente, Raúl Martín Presa.

Essa vitória, a primeira no dérbi contra o Atlético de Madrid desde 2013, é uma injeção de moral para o Rayo (16º colocado, 25 pontos) na luta contra o rebaixamento.

Na Liga dos Campeões, os 'colchoneros' viajam à Bélgica para enfrentar o Club Brugge na quarta-feira, pelo jogo de ida da repescagem de acesso às oitavas de final. Resta saber qual versão do 'Atleti' entrará em campo.

- Athletic Bilbao vence de virada -

Mais cedo, o Athletic Bilbao (9º, 31 pontos), que ficou em desvantagem até os 58 minutos, conseguiu a virada e venceu o recém-promovido Oviedo (20º e lanterna, 16 pontos) por 2 a 1, empatando com o vizinho, a Real Sociedad (8º, 31 pontos), que havia sido goleada por 4 a 1 pelo Real Madrid na rodada anterior.

Os rivais bascos, que se enfrentarão novamente em duas semanas no jogo de volta da semifinal da Copa do Rei (a Real Sociedad venceu o jogo de ida por 1 a 0), estão ambos a quatro pontos da sexta colocação, que dá acesso à Conference League.

Na visita ao Mallorca (16º, 24 pontos), o Betis (5º, 38 pontos) terá uma oportunidade de ouro para se aproximar do Top-4 neste domingo às 17h00 (horário de Brasília), após a derrota do Villarreal (4º, 45 pontos) por 2 a 1 no sábado para o Getafe (11º, 29 pontos).

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Elche - Osasuna 0 - 0

Sábado, 14 de fevereiro

Espanyol - Celta Vigo 2 - 2

Getafe - Villarreal 2 - 1

Sevilla - Alavés 1 - 1

Real Madrid - Real Sociedad 4 - 1

Domingo, 15 de fevereiro

Real Oviedo - Athletic Bilbao 1 - 2

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid 3 - 0

(14h30) Levante - Valencia

(17h00) Mallorca - Betis

Segunda-feira, 16 de fevereiro

(17h00) Girona - Barcelona

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34

2. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

3. Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18

4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17

5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta Vigo 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1

9. Athletic Bilbao 31 24 9 4 11 27 34 -7

10. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

11. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

12. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

13. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

14. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

15. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4

16. Rayo Vallecano 25 23 6 7 10 21 30 -9

17. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

18. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14

19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12

20. Real Oviedo 16 23 3 7 13 13 36 -23

