EUA captura no oceano Índico petroleiro que escapou de bloqueio no Caribe

Forças americanas interceptaram no oceano Índico um petroleiro que escapou do bloqueio no Caribe ordenado pelo presidente Donald Trump contra navios sancionados que entrem ou saiam da Venezuela, informou o Pentágono.

"O Verónica III", de bandeira panamenha, "tentou burlar o bloqueio do presidente Trump, e esperava poder escapar. Nós o seguimos do Caribe até o oceano Índico, reduzimos a distância e o neutralizamos", indicou o Pentágono em uma mensagem publicada neste domingo (15) na rede social X.

A publicação inclui um vídeo das forças americanas embarcando em um helicóptero e depois no navio petroleiro.

Uma semana antes, o Pentágono interceptou o Aquila II de forma semelhante.

Em dezembro, Trump ordenou um "bloqueio" de navios petroleiros sancionados que se dirigiam para e a partir da Venezuela. Pelo menos nove embarcações foram apreendidas desde então.

Esses navios representam, no entanto, uma pequena fração do número total de embarcações da "frota fantasma" sancionadas que operam em todo o mundo para driblar sanções e que chegariam a cerca de 800, segundo um alto oficial da Guarda Costeira americana.

O Verónica III partiu da Venezuela em 3 de janeiro, no mesmo dia em que forças especiais americanas capturaram o presidente venezuelano Nicolás Maduro após invadir o território do país sul-americano.

O navio, que transportava cerca de 1,9 milhão de barris de petróleo, segundo o TankersTrackers.com, está incluído na lista de sanções americanas relacionadas ao Irã, de acordo com o site do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos.

"O Departamento de Guerra negará aos atores ilícitos e a seus representantes a liberdade de movimento no âmbito marítimo", declarou o Pentágono no X.

