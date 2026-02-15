Assine
Alex de Miñaur vence Auger-Aliassime e conquista ATP 500 de Roterdã

AFP
AFP
15/02/2026 14:13

O australiano Alex de Minaur, número 8 do mundo e principal cabeça de chave, venceu o torneio ATP 500 de Roterdã neste domingo (15), ao derrotar o canadense Félix Auger-Aliassime por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-2 na final. 

Após ter sido vice-campeão nas duas edições anteriores, ao perder na final para Carlos Alcaraz em 2025 e Jannik Sinner em 2024, De Minaur desta vez pôde sorrir e conquistou seu primeiro título em quadra coberta.

Ele não cometeu erros. Ele venceu com seu primeiro ace da partida e ergueu os braços em triunfo e alívio.

"É ótimo finalmente poder levantar o troféu", comemorou o australiano. 

"A cada dia eu melhorava e estou muito satisfeito com o desempenho de hoje", declarou o vencedor.

Auger-Aliassime elogiou seu adversário: "Ele não apresentou falhas em seu jogo e eu não consegui encontrar uma brecha. Às vezes, tenho que aceitar a derrota e o fato de que meu adversário foi melhor. E hoje ele definitivamente foi", acrescentou o canadense.

