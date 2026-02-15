Assine
Internacional

Nottingham Forest anuncia Vitor Pereira, seu quarto treinador da temporada

15/02/2026 12:48

O português Vítor Pereira foi anunciado como novo técnico do Nottingham Forest, o quarto treinador da temporada no clube inglês, anunciou neste domingo (15) o clube que luta pela permanência na Premier League. 

Pereira, de 57 anos, sucede Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche, este último demitido na madrugada de quinta-feira após o empate do Forest contra o Wolverhampton Wanderers, lanterna da Premier League.

O técnico português é um velho conhecido do dono do Forest, o magnata grego Evangelos Marinakis, tendo anteriormente treinado o Olympiacos, clube que também pertence ao empresário. 

Pereira salvou o Wolverhampton do rebaixamento na temporada passada, mas foi demitido pelos Wolves no início desta temporada devido aos maus resultados. 

O Nottingham Forest ocupa atualmente a 17ª posição na Premier League com 27 pontos, apenas três à frente do West Ham United, que está em 18º lugar e é o primeiro time na zona de rebaixamento para a Championship (segunda divisão).

