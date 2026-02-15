Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Morre francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/02/2026 11:41

compartilhe

SIGA

O clarinetista francês Michel Portal, referência do jazz contemporâneo, morreu aos 90 anos, anunciou neste domingo(15) sua empresária Marion Piras. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Reconhecido por sua versatilidade em diversos gêneros e instrumentos — ele também tocava saxofone —, é considerado um dos pioneiros do free jazz e compôs trilhas sonoras para filmes. 

Em 1965, lançou as bases para um novo estilo com o álbum "Free Jazz", libertando os músicos europeus das convenções americanas. 

Ele foi "um grande monumento para o jazz moderno e o jazz europeu, completamente aberto a uma ampla gama de músicas e experiências", destacou sua representante, especificando que sua morte ocorreu na quinta-feira. 

Nascido em 27 de novembro de 1935, em Bayonne, Michel Portal construiu uma sólida reputação como solista e também trabalhou com grandes nomes da música contemporânea, como Pierre Boulez, Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen. 

Em 2021, ele lançou 'MP85', o trabalho mais recente de uma extensa discografia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arb-ccd/vg/pc/pb/jc

Tópicos relacionados:

jazz musica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay