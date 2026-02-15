Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia anuncia tomada de doze vilarejos no leste da Ucrânia em fevereiro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/02/2026 10:52

compartilhe

SIGA

O chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov, afirmou durante uma visita a suas tropas na Ucrânia que as forças do Kremlin tomaram o controle de doze pequenas localidades no leste do país em fevereiro, informou o Ministério da Defesa neste domingo(15). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A visita de Gerasimov ocorre poucos dias antes das negociações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em Genebra, com o objetivo de pôr fim à guerra e às vésperas do quarto aniversário da ofensiva de Moscou em território ucraniano. 

"Em duas semanas de fevereiro, apesar das duras condições climáticas de inverno, as forças combinadas e as unidades militares da força-tarefa conjunta libertaram doze vilarejos", declarou Gerasimov. 

A AFP não conseguiu verificar essas afirmações de forma independente. 

Seu avanço acelerou no final de 2025, mas a Rússia ainda não alcançou o objetivo de controlar Donetsk. Moscou exige que Kiev se retire da região antes de qualquer acordo para encerrar o conflito, condições inaceitáveis para a Ucrânia.

Gerasimov indicou que as tropas de seu país seguem em direção a Sloviansk, cidade industrial brevemente ocupada por separatistas pró-Rússia em 2014 e frequentemente atacada por Moscou. Os soldados estão a cerca de quinze quilômetros de distância. 

Moscou reivindica as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/vmt/pc/ahg/jc

Tópicos relacionados:

conflito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay