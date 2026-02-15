Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ucrânia prende ex-ministro envolvido em caso de corrupção

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/02/2026 09:05

compartilhe

SIGA

O órgão federal anticorrupção da Ucrânia (NABU) anunciou neste domingo(15) a prisão do ex-ministro da Energia, Hermann Halushchenko, envolvido em um caso de corrupção, quando ele tentava deixar o país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Hoje [domingo], ao cruzar a fronteira estatal, detetives do NABU prenderam o ex-ministro da Energia em conexão com o caso Midas", afirmou o órgão em comunicado. 

O caso Midas refere-se a um grande escândalo de corrupção no setor energético que abalou a Ucrânia no ano passado. 

Embora o comunicado não mencione explicitamente Halushchenko, ele ocupou o cargo de ministro da Energia no ano passado e renunciou em novembro devido a esse caso. 

Halushchenko foi um dos vários ministros que renunciaram em 2025 depois que o NABU descobriu um amplo esquema de lavagem de dinheiro no setor energético ucraniano que, segundo os investigadores, foi orquestrado por um aliado do presidente Volodimir Zelensky. 

De acordo com o órgão anticorrupção, os envolvidos organizaram um sistema de comissões ilegais que totalizavam até US$ 100 milhões (R$ 522 milhões) para desviar fundos. 

Segundo os investigadores, Halushchenko obteve "benefícios pessoais" com o esquema. O caso gerou indignação pública em um momento de extensos apagões causados por ataques russos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-oc/pc/pb/jc

Tópicos relacionados:

corrupcao governo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay