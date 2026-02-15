Ucrânia prende ex-ministro envolvido em caso de corrupção

O órgão federal anticorrupção da Ucrânia (NABU) anunciou neste domingo(15) a prisão do ex-ministro da Energia, Hermann Halushchenko, envolvido em um caso de corrupção, quando ele tentava deixar o país.

"Hoje [domingo], ao cruzar a fronteira estatal, detetives do NABU prenderam o ex-ministro da Energia em conexão com o caso Midas", afirmou o órgão em comunicado.

O caso Midas refere-se a um grande escândalo de corrupção no setor energético que abalou a Ucrânia no ano passado.

Embora o comunicado não mencione explicitamente Halushchenko, ele ocupou o cargo de ministro da Energia no ano passado e renunciou em novembro devido a esse caso.

Halushchenko foi um dos vários ministros que renunciaram em 2025 depois que o NABU descobriu um amplo esquema de lavagem de dinheiro no setor energético ucraniano que, segundo os investigadores, foi orquestrado por um aliado do presidente Volodimir Zelensky.

De acordo com o órgão anticorrupção, os envolvidos organizaram um sistema de comissões ilegais que totalizavam até US$ 100 milhões (R$ 522 milhões) para desviar fundos.

Segundo os investigadores, Halushchenko obteve "benefícios pessoais" com o esquema. O caso gerou indignação pública em um momento de extensos apagões causados por ataques russos.

