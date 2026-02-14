Cerúndolo e Darderi vão se enfrentar na final do ATP 250 de Buenos Aires

O argentino Francisco Cerúndolo, cabeça de chave número 1, e o italiano Luciano Darderi, cabeça de chave número 2, serão os finalistas do torneio ATP 250 de Buenos Aires, que dá início à temporada sul-americana de tênis em quadras de saibro.

Na primeira semifinal do torneio, disputada nas quadras do Buenos Aires Lawn Tennis Club, Cerúndolo, número 19 do ranking mundial, derrotou o argentino Tomás Martín Etcheverry (54º) por 6-3 e 7-5.

Em seguida, Darderi (22º) impediu uma final argentina ao derrotar Sebastián Báez (34º) por 7-6 (7/2) e 6-1.

Neste domingo, Cerúndolo buscará seu quarto título da ATP e o primeiro em Buenos Aires, onde já chegou à final em 2021 e 2025.

"Eu sabia que seria uma partida muito difícil contra um amigo de longa data, já que Etcheverry e eu jogamos juntos desde os 8 anos de idade. Havia muito vento, então precisei ter paciência e me adaptar aos quiques instáveis da bola. Me saí bem e fiz minha partida mais consistente da semana", disse Cerúndolo.

Por outro lado, Darderi, nascido na cidade litorânea de Villa Gesell, na costa de Buenos Aires, mas radicado na Itália há vários anos, buscará seu quinto título da ATP, após quatro conquistas, todas no saibro, incluindo uma no extinto torneio de Córdoba, no centro da Argentina.

"Acho que tanto eu quanto o Francisco estamos jogando em um nível muito alto. Esta partida foi muito especial para mim, com meus pais na quadra. É minha segunda final na Argentina, e este é um torneio muito prestigioso mundialmente, já que foi vencido por grandes jogadores", comentou Darderi.

