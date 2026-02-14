Real Madrid vence Real Sociedad (4-1) com 2 gols de Vini e é líder provisório do Espanhol

Sem Kylian Mbappé, mas com dois gols de Vinicius Junior, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 1 no Santiago Bernabéu, neste sábado (14) e assumiu a liderança provisória da LaLiga com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona, que visita o Girona na segunda-feira.

O técnico americano Pellegrino Matarazzo havia acumulado seis vitórias e três empates em todas as competições desde que assumiu o comando da Real Sociedad (8ª colocada) no final de dezembro.

A sequência positiva chegou a um fim abrupto no Bernabéu, nesta 24ª rodada, com dois gols de Vini, ambos de pênalti (25' e 48'), após Jon Aramburu derrubar o brasileiro duas vezes.

Gonzalo havia aberto o placar mais cedo (5') e Fede Valverde ampliou com um chute de fora da área (31'). Mikel Oyarzabal (21'), também de pênalti, chegou a empatar a partida.

"Esta batalha será longa, certamente haverá altos e baixos. Mas o importante é a nossa evolução no jogo, em todos os níveis, e devemos continuar a progredir como equipe", alertou o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, antes de elogiar Vinicius.

"Vini é um jogador cujo impacto não se mede apenas por números. Ele é capaz de mudar o rumo de uma partida, de atrair vários jogadores para si. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, um cara fantástico, com um grande coração. Tenho sorte de treiná-lo", disse o ex-lateral-direito.

- Gonzalo, Vini e Valverde brilham -

Com Mbappé – que marcou 38 gols nesta temporada em todas as competições – no banco, poupado devido a um desconforto no joelho esquerdo, o Real Madrid teve uma noite tranquila em casa, facilitada por um gol já em seu primeiro chute.

Gonzalo continuou a impressionar marcando desta vez um gol clássico de atacante. Ele desviou com precisão um cruzamento de Trent Alexander-Arnold para abrir o placar.

Após o gol de empate de Oyarzabal, que superou Thibaut Courtois cobrando pênalti, Vini Jr também balançou a rede convertendo a primeira de suas penalidades máximas.

Ostentando a braçadeira de capitão, o uruguaio Valverde brilhou e coroou sua atuação com seu primeiro gol no campeonato, um elegante chute de dentro da área após uma jogada inteligente para encontrar espaço.

O jogo estava nas mãos do Real Madrid e, no primeiro lance do segundo tempo, Vini voltou a aparecer. Mais uma vez, ele gingou diante de Aramburu, que estava excessivamente agressivo e desesperado. O árbitro marcou o terceiro pênalti da noite e Vinicius comemorou com outra dancinha.

- Minutos para Carvajal -

Por volta dos 15 minutos do segundo tempo, duas substituições envolvendo os capitães de ambas as equipes deixaram claro que o jogo já estava decidido: Matarazzo tirou seu destaque Oyarzabal, e Álvaro Arbeloa colocou em campo Dani Carvajal, presença constante no banco do Real Madrid desde que se recuperou de sua última lesão.

Na última meia hora, Vinicius continuou a mostrar seu repertório, ganhando uma injeção de confiança no momento em que vive uma temporada difícil, na qual ele tem sido vaiado por sua própria torcida. Ele chegou até a balançar a rede pela terceira vez, de cabeça, mas o gol foi anulado por um impedimento milimétrico.

O Real Madrid volta a campo pela Liga dos Campeões nesta terça-feira. A equipe visita o Benfica para o jogo de ida da repescagem para as oitavas de final.

Nos outros jogos do dia, Sevilla (12º) e Alavés (13º) empataram em 1 a 1, num jogo em que o técnico argentino do time andaluz, Matías Almeyda, foi expulso juntamente com dois jogadores.

O Getafe (10º) venceu o Villarreal (4º) por 2 a 1 em casa, enquanto Espanyol (6º) e Celta de Vigo (7º) empataram em 2 a 2.

--- Jogos da 24ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Elche - Osasuna 0 - 0

Sábado, 14 de fevereiro

Espanyol - Celta Vigo 2 - 2

Getafe - Villarreal 2 - 1

Sevilla - Alavés 1 - 1

Real Madrid - Real Sociedad 4 - 1

Domingo, 15 de fevereiro

(10h00) Real Oviedo - Athletic Bilbao

(12h15) Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

(14h30) Levante - Valencia

(17h00) Mallorca - Betis

Segunda-feira, 16 de fevereiro

(17h00) Girona - Barcelona

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34

2. Barcelona 58 23 19 1 3 63 23 40

3. Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 38 18 20

4. Villarreal 45 23 14 3 6 44 26 18

5. Betis 38 23 10 8 5 37 28 9

6. Espanyol 35 24 10 5 9 29 33 -4

7. Celta Vigo 34 24 8 10 6 32 27 5

8. Real Sociedad 31 24 8 7 9 34 35 -1

9. Osasuna 30 24 8 6 10 28 28 0

10. Getafe 29 24 8 5 11 20 28 -8

11. Athletic Bilbao 28 23 8 4 11 25 33 -8

12. Sevilla 26 24 7 5 12 31 39 -8

13. Alavés 26 24 7 5 12 21 30 -9

14. Girona 26 23 6 8 9 22 37 -15

15. Elche 25 24 5 10 9 31 35 -4

16. Mallorca 24 23 6 6 11 28 37 -9

17. Valencia 23 23 5 8 10 23 37 -14

18. Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 22 4 6 12 26 38 -12

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22

