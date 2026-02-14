Quatro astronautas chegam à Estação Internacional após evacuação médica

Quatro astronautas chegaram, neste sábado (14), à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) para uma missão de pesquisa de vários meses, substituindo um grupo de colegas que foi obrigado a voltar à Terra antes do previsto por um problema médico.

A cápsula com os quatro membros da Crew-12 acoplou-se ao laboratório orbital após uma viagem de 34 horas que começou com a decolagem de Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de um foguete Falcon 9, da SpaceX.

“Construímos uma ponte na presença contínua da humanidade no espaço, que abrange mais de 25 anos neste mesmo lugar”, declarou a astronauta americana Jessica Meir ao chegar à estação.

“Ao olhar para a Terra por estas janelas, lembramos que a cooperação não apenas é possível, como é essencial. Aqui em cima não há fronteiras e a esperança é universal”, acrescentou.

Os demais membros da Crew-12 são o americano Jack Hathaway, a francesa Sophie Adenot e o russo Andrey Fedyaev.

Os quatro substituem a tripulação Crew-11, que retornou à Terra em janeiro, um mês antes do previsto, na primeira evacuação médica da história da Estação Espacial Internacional.

Desde então, a ISS, que orbita a 400 quilômetros acima da Terra, tem sido habitada por três astronautas.

A Nasa não revelou nenhum detalhe sobre o problema de saúde que encurtou a missão anterior.

A Crew-12 será uma das últimas missões a chegar à estação, habitada de forma contínua no último quarto de século. Está previsto que a ISS seja arrastada para a atmosfera terrestre para cair em algum ponto remoto do oceano Pacífico em 2030.

bur-acb/jgc/dga/cjc/ic