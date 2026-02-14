Putin é 'um escravo da guerra', afirma Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste sábado (14) na Conferência de Segurança de Munique que o presidente russo, Vladimir Putin, é “um escravo da guerra”.

“Ninguém na Ucrânia acredita que ele vá deixar o nosso povo em paz, e também não deixará outras nações europeias em paz, porque não consegue abrir mão da ideia de guerra. Pode ser que ele se veja como um czar, mas na realidade é um escravo da guerra”, declarou.

Zelensky, que está nesse fórum desde sexta-feira, ressaltou a importância do fornecimento rápido de mísseis de defesa antiaérea, para proteger seu país de ataques russos que, segundo ele, danificaram todas as centrais elétricas ucranianas.

“A maioria dos ataques é dirigida contra as nossas centrais elétricas e outras infraestruturas de grande importância. Não resta uma única central na Ucrânia que não tenha sido danificada pelos ataques russos”, afirmou.

Os bombardeios deixaram centenas de milhares de pessoas sem aquecimento, em meio a temperaturas muito abaixo de zero.

Numa publicação nas redes sociais, Zelensky disse ter falado por telefone com o enviado americano Steve Witkoff e com o genro de Donald Trump antes das conversas.

“Confiamos que as reuniões sejam realmente produtivas”, acrescentou.

No entanto, não havendo qualquer avanço diplomático até o momento, o líder ucraniano instou seus aliados ocidentais a tomarem decisões políticas mais rápidas.

“As armas evoluem mais rápido do que as decisões políticas destinadas a detê-las”, afirmou.

Os drones Shahed, de conceção iraniana, que a Rússia utilizava, tornaram-se muito mais letais, apontou.

Na sexta-feira, a Rússia anunciou uma nova rodada de negociações nos dias 17 e 18 de fevereiro com representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos, para tentar encontrar uma saída para o conflito, que em breve entrará no seu quinto ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-oc/jj/dg/ic