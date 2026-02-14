Como perde em casa para Fiorentina (2-1) e cede 6º lugar para Atalanta

O Como do técnico espanhol Cesc Fàbregas, um dos times sensação do futebol italiano nesta temporada, perdeu em casa para a Fiorentina (2-1) neste sábado (14), pela 25ª rodada da Serie A, num jogo em que o atacante Álvaro Morata foi expulso.

O meio-campista Nicolò Fagioli e o atacante Moise Kean marcaram os gols da 'Viola', que luta contra o rebaixamento.

O gol de Fabiano Parisi, aos 77 minutos, deu esperanças ao time da casa, mas a expulsão de Morata, que recebeu o segundo cartão amarelo quase no fim do tempo regulamentar (89') prejudicou a reação e irritou o treinador e ex-jogador do Barcelona.

"Provocação faz parte do futebol. Quem não consegue conviver com esse aspecto do jogo deveria fazer outra coisa", desabafou Cesc à DAZN.

Morata entrou em campo no início do segundo tempo (57') e recebeu dois cartões amarelos quase consecutivos, um por discutir com um jogador adversário e outro por reagir a um empurrão de Luca Ranieri.

A derrota é um duro revés para o Como (7º) em sua luta para disputar uma competição europeia. O time da Lombardia vinha de uma dramática vitória sobre o Napoli nos pênaltis nesta semana, nas quartas de final da Copa da Itália.

O Como foi ultrapassado na tabela pela Atalanta, que venceu a Lazio por 2 a 0 em Roma, com o primeiro gol marcado pelo brasileiro Ederson, de pênalti, após um toque de mão de Danilo Cataldi.

Com esse resultado, a Fiorentina ganha fôlego e é 18ª na tabela com 21 pontos, a mesma pontuação do Lecce (17ª), que disputou um jogo a menos e visita o Cagliari (12º) na segunda-feira.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Pisa - Milan 1 - 2

Sábado, 14 de fevereiro

Como - Fiorentina 1 - 2

Lazio - Atalanta 0 - 2

(16h45) Inter - Juventus

Domingo, 15 de fevereiro

(08h30) Udinese - Sassuolo

(11h00) Cremonese - Genoa

Parma - Hellas Verona

(14h00) Torino - Bologna

(16h45) Napoli - Roma

Segunda-feira, 16 de fevereiro

(16h45) Cagliari - Lecce

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 58 24 19 1 4 57 19 38

2. Milan 53 24 15 8 1 40 18 22

3. Napoli 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Juventus 46 24 13 7 4 41 20 21

5. Roma 46 24 15 1 8 29 14 15

6. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

7. Como 41 24 11 8 5 38 18 20

8. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9

10. Bologna 30 24 8 6 10 32 31 1

11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7

12. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5

13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18

14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14

15. Genoa 23 24 5 8 11 29 37 -8

16. Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 -12

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23

20. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

