Tenista argentino Hernán Casanova é suspenso por envolvimento em apostas esportivas

O tenista argentino Hernán Casanova, número 397 do ranking da ATP, foi suspenso por dois meses pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) por fazer apostas esportivas e não denunciar uma tentativa de manipulação de resultados.

A sanção da ITIA ocorre menos de uma semana após a final do torneio Challenger 125 de Rosário, na Argentina, onde o também argentino Román Burruchaga e o espanhol Nikolas Sánchez Izquierdo relataram ter recebido ameaças de morte, supostamente de apostadores, para forçá-los a perder suas partidas.

"Serei suspenso por dois meses", escreveu Casanova em sua conta do Instagram na sexta-feira, onde se defendeu alegando ter cometido "dois erros" porque "não conhecia as regras exatamente".

O tenista de 32 anos, que alcançou o 221º lugar no ranking mundial em 2022, admitiu ter apostado "por diversão" em diversas partidas de torneios dos quais não participava entre 2023 e 2025, uma violação do Programa Anticorrupção do Tênis (TACP) da ITIA.

Casanova também reconheceu que não divulgou nenhuma abordagem com a aparente intenção de "manipular uma partida". "Claramente aceitei meu erro e a suspensão", afirmou.

O tenista também terá que pagar uma multa de US$ 500 (R$ 2,6 milhões na cotação atual) e ficará proibido de jogar, treinar ou participar de qualquer torneio até o dia 3 de abril.

"Serão dois meses difíceis... Quero compartilhar isso para que os jovens tenistas que estão começando no circuito profissional leiam e aprendam sobre o programa anticorrupção, porque até o menor erro tem consequências", acrescentou Casanova.

Sua última partida foi uma derrota por 6-1 e 2-0, com desistência, contra o taiwanês Chun-Hsin Tseng na primeira rodada do Challenger de Rosário.

O torneio argentino foi marcado por apostas ilegais.

Román Burruchaga revelou na terça-feira que recebeu ameaças antes de sua partida de semifinal contra Tseng. Apesar disso, o tenista argentino venceu e avançou para a final.

No mesmo evento, o espanhol Sánchez Izquierdo recebeu ameaças de uma suposta quadrilha de apostas ilegais minutos antes de sua partida de segunda rodada contra o argentino Valerio Aboian, em que ele perdeu em dois sets.

