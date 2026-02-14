Suíça confirma negociações entre EUA e Irã em Genebra na próxima semana
compartilheSIGA
A Suíça anunciou, neste sábado (14), a retomada das conversas entre Estados Unidos e Irã em Genebra na próxima semana, sob mediação de Omã, em meio à pressão de Washington para que Teerã conclua um acordo destinado, entre outras coisas, a limitar seu programa nuclear.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“A Suíça está sempre pronta para oferecer os seus bons ofícios para facilitar o diálogo entre Estados Unidos e Irã”, disse à AFP um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores suíço.
“Confirmo que o Sultanato de Omã acolherá na próxima semana, em Genebra, conversas entre Estados Unidos e Irã. A Suíça acolhe e apoia estas conversas”, acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
rjm/pb/erl/ic