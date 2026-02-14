Tottenham anuncia Igor Tudor como novo treinador até o final da temporada

O Tottenham confirmou neste sábado (14) a contratação do croata Igor Tudor como técnico interino até o final da temporada, substituindo o dinamarquês Thomas Frank, demitido esta semana devido aos maus resultados.

O ex-treinador do Olympique de Marselha e da Juventus, de 47 anos, assume o comando dos Spurs, que estão apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento na Premier League, embora já tenham se classificado diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Tudor fará sua estreia no comando do Tottenham no dia 22 de fevereiro, no derby londrino contra o líder da Premier League, o Arsenal.

"É uma honra me juntar a este clube num momento tão importante", disse Tudor. "Compreendo a responsabilidade que me foi atribuída e o meu objetivo é claro: trazer maior consistência às nossas atuações e competir com convicção em todos os jogos. Há muita qualidade neste plantel e o meu trabalho é organizá-lo, dinamizá-lo e melhorar rapidamente os nossos resultados", acrescentou.

O Tottenham venceu apenas duas das últimas 17 partidas da Premier League, somando 12 pontos, e já está eliminado das duas copas inglesas.

Após a derrota por 2 a 1 para o Newcastle na última rodada do campeonato, o Tottenham agora acumula oito jogos sem vitória, sua pior fase desde outubro de 2008.

A revolta da torcida não se deve apenas aos maus resultados, mas também à inação da diretoria do clube na última janela de transferências, apesar da série de lesões que assolam o elenco (Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Richarlison...).

Essa situação levou inclusive o capitão da equipe, o argentino Cristian Romero, a manifestar sua insatisfação com o clube pela falta de reforços.

Entre os candidatos ao cargo de técnico permanente no Tottenham, provavelmente estará seu ex-treinador Mauricio Pochettino, após seus compromissos com a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, que será disputada de junho a julho deste ano.

