Internacional

Líder Bayern vence na visita ao Werder Bremen (3-0) e resiste à pressão do Dortmund

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
14/02/2026 14:25

Com uma vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Werder Bremen neste sábado (14), o Bayern de Munique restabeleceu sua vantagem de seis pontos sobre o vice-líder Borussia Dortmund, que havia vencido o Mainz por 4 a 0 na sexta-feira, pela 22ª rodada da Bundesliga. 

O time do técnico Vincent Kompany, vindo de uma goleada (5-1) sobre o Hoffenheim e de um triunfo por 2 a 0 diante do Leipzig na Copa da Alemanha, confirmou que deixou para trás a breve crise do final de janeiro, em que perdeu cinco pontos em dois jogos: contra Augsburg (derrota por 2 a 1) e Hamburgo (empate de 2 a 2). 

Os gigantes bávaros parecem prontos para chegar em grande forma ao dérbi de 28 de fevereiro contra o Dortmund, único time capaz de acompanhar o ritmo alucinante do 'Rekordmeister'.

Neste sábado em Bremen, o atacante Harry Kane manteve sua grande fase ao marcar duas vezes antes da meia hora de jogo: um pênalti indefensável (22') e um chute que chegou a desviar na trave após uma jogada que envolveu o colombiano Luis Díaz (25'). 

O astro inglês se distancia na artilharia com 26 gols, o dobro do seu companheiro de equipe Luis Díaz (13 gols). 

Leon Goretzka fechou o placar na reta final da partida (70').

Num fim de semana com vários gols marcados até agora – 21 em seis jogos – o meia argentino Nicolás Capaldo balançou a rede na vitória do Hamburgo por 3 a 2 sobre o Union Berlin.

O Borussia Dortmund goleou o Mainz por 4 a 0 na sexta-feira, na partida que abriu a rodada. Neste sábado, o resultado se repetiu na vitória maiúscula do Bayer Leverkusen sobre o St. Pauli. 

O Eintracht Frankfurt também derrotou o Borussia Mönchengladbach com tranquilidade, mas por 3 a 0. 

Stuttgart-Colônia é o jogo que encerra a jornada deste sábado, e no domingo haverá os duelos Augsburg-Heidenheim e Leipzig-Wolfsburg.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

Sexta-feira, 13 de fevereiro

Borussia Dortmund - Mainz 4 - 0

Sábado, 14 de fevereiro

Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach 3 - 0

Bayer Leverkusen - St Pauli 4 - 0

Werder Bremen - Bayern de Munique 0 - 3

Hamburgo - Union Berlin 3 - 2

Hoffenheim - Freiburg 3 - 0

(14h30) Stuttgart - Colônia

Domingo, 15 de fevereiro

(11h30) Augsburg - Heidenheim

(13h30) RB Leipzig - Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 57 22 18 3 1 82 19 63

2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27

3. Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19

4. Bayer Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16

5. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12

6. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10

7. Eintracht Frankfurt 31 22 8 7 7 44 46 -2

8. Freiburg 30 22 8 6 8 32 36 -4

9. Hamburgo 25 21 6 7 8 24 31 -7

10. Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9

11. Colônia 23 21 6 5 10 30 34 -4

12. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12

13. Augsburg 22 21 6 4 11 24 39 -15

14. Mainz 21 22 5 6 11 25 37 -12

15. Wolfsburg 19 21 5 4 12 29 44 -15

16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20

17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19

18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28

