Líder Bayern vence na visita ao Werder Bremen (3-0) e resiste à pressão do Dortmund
Com uma vitória por 3 a 0 fora de casa contra o Werder Bremen neste sábado (14), o Bayern de Munique restabeleceu sua vantagem de seis pontos sobre o vice-líder Borussia Dortmund, que havia vencido o Mainz por 4 a 0 na sexta-feira, pela 22ª rodada da Bundesliga.
O time do técnico Vincent Kompany, vindo de uma goleada (5-1) sobre o Hoffenheim e de um triunfo por 2 a 0 diante do Leipzig na Copa da Alemanha, confirmou que deixou para trás a breve crise do final de janeiro, em que perdeu cinco pontos em dois jogos: contra Augsburg (derrota por 2 a 1) e Hamburgo (empate de 2 a 2).
Os gigantes bávaros parecem prontos para chegar em grande forma ao dérbi de 28 de fevereiro contra o Dortmund, único time capaz de acompanhar o ritmo alucinante do 'Rekordmeister'.
Neste sábado em Bremen, o atacante Harry Kane manteve sua grande fase ao marcar duas vezes antes da meia hora de jogo: um pênalti indefensável (22') e um chute que chegou a desviar na trave após uma jogada que envolveu o colombiano Luis Díaz (25').
O astro inglês se distancia na artilharia com 26 gols, o dobro do seu companheiro de equipe Luis Díaz (13 gols).
Leon Goretzka fechou o placar na reta final da partida (70').
Num fim de semana com vários gols marcados até agora – 21 em seis jogos – o meia argentino Nicolás Capaldo balançou a rede na vitória do Hamburgo por 3 a 2 sobre o Union Berlin.
O Borussia Dortmund goleou o Mainz por 4 a 0 na sexta-feira, na partida que abriu a rodada. Neste sábado, o resultado se repetiu na vitória maiúscula do Bayer Leverkusen sobre o St. Pauli.
O Eintracht Frankfurt também derrotou o Borussia Mönchengladbach com tranquilidade, mas por 3 a 0.
Stuttgart-Colônia é o jogo que encerra a jornada deste sábado, e no domingo haverá os duelos Augsburg-Heidenheim e Leipzig-Wolfsburg.
--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):
Sexta-feira, 13 de fevereiro
Borussia Dortmund - Mainz 4 - 0
Sábado, 14 de fevereiro
Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach 3 - 0
Bayer Leverkusen - St Pauli 4 - 0
Werder Bremen - Bayern de Munique 0 - 3
Hamburgo - Union Berlin 3 - 2
Hoffenheim - Freiburg 3 - 0
(14h30) Stuttgart - Colônia
Domingo, 15 de fevereiro
(11h30) Augsburg - Heidenheim
(13h30) RB Leipzig - Wolfsburg
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Bayern de Munique 57 22 18 3 1 82 19 63
2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27
3. Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19
4. Bayer Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16
5. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12
6. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10
7. Eintracht Frankfurt 31 22 8 7 7 44 46 -2
8. Freiburg 30 22 8 6 8 32 36 -4
9. Hamburgo 25 21 6 7 8 24 31 -7
10. Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9
11. Colônia 23 21 6 5 10 30 34 -4
12. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12
13. Augsburg 22 21 6 4 11 24 39 -15
14. Mainz 21 22 5 6 11 25 37 -12
15. Wolfsburg 19 21 5 4 12 29 44 -15
16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20
17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19
18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28
