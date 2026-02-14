Irã transfere Nobel da Paz Narges Mohammadi de prisão

Autoridades iranianas transferiram sem aviso prévio a Nobel da Paz Narges Mohammadi para uma prisão no norte do país, em meio a crescentes preocupações com sua saúde, informou neste sábado (14) seu marido.

Mohammadi foi presa em 12 de dezembro em Mashhad (leste) após criticar as autoridades clericais durante uma cerimônia fúnebre de um advogado.

O Comitê Nobel Norueguês afirmou nesta semana estar "profundamente consternado" com as notícias que denunciam "maus-tratos físicos e maus-tratos contínuos que colocam em risco a vida" de Mohammadi tanto no momento da prisão quanto durante a detenção.

Desde sua prisão, Mohammadi estava em Mashhad, no centro de detenção do Ministério da Inteligência, e só lhe foram permitidas duas ligações: a um irmão no Irã e a seu advogado iraniano.

Agora, porém, ela foi transferida repentinamente para a prisão de Zanjan, no norte do país, afirmou seu marido, Taghi Rahmani, residente em Paris.

"A transferência foi feita sem informar sua família nem seu advogado", disse na rede social X. Segundo o marido, o objetivo é "exilar e deslocar Narges".

Em 7 de dezembro, ela foi condenada a outros seis anos de prisão por atentar contra a segurança nacional e a mais um ano e meio por "propaganda" contra o sistema islâmico do Irã.

Mohammadi iniciou uma greve de fome em 2 de fevereiro para protestar contra as condições de sua prisão e a impossibilidade de fazer ligações telefônicas a advogados e familiares, mas a interrompeu após uma semana.

Sua fundação afirma que seu estado físico é "profundamente alarmante" e que ela foi levada a um hospital em Mashhad, mas retornou à prisão "antes de completar seu tratamento".

Mohammadi foi presa antes de eclodirem protestos em todo o país, que foram duramente reprimidos pelo regime, com saldo de milhares de mortos, segundo várias ONGs.

A ativista de 53 anos foi encarcerada em diversas ocasiões por sua campanha contra o uso da pena de morte no Irã e o código de vestimenta obrigatório para as mulheres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjw/erl/pb/lm-jc