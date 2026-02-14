Abbas pede fim de obstáculos israelenses à trégua em Gaza

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, pediu neste sábado (14) o levantamento de "todos os obstáculos" impostos por Israel para implementar a segunda fase da trégua em Gaza, na abertura da 39ª cúpula anual da União Africana em Adis Abeba.

"Ressaltamos a necessidade de levantar todos os obstáculos impostos pela ocupação israelense à aplicação das disposições relacionadas com a segunda fase do acordo, incluindo o trabalho" do Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG), afirmou Abbas, em discurso lido por seu primeiro-ministro, Mohamed Mustafa.

Ele acrescentou que essa era uma condição "a fim de assegurar a continuidade dos serviços, a coordenação do esforço humanitário e permitir uma rápida recuperação".

Abbas acusou Israel de "continuar violando" o acordo de cessar-fogo com o movimento islamista palestino Hamas, negociado pelos países mediadores e que entrou em vigor em 10 de outubro sob pressão dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos anunciaram em janeiro a passagem à segunda fase do plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza, respaldado em novembro pelas Nações Unidas.

Essa etapa prevê uma retirada israelense progressiva da Faixa de Gaza, o desarmamento do Hamas e o envio de uma força internacional de estabilização.

No entanto, embora tenha aceitado renunciar à futura governança do território, o movimento islamista, no poder em Gaza desde 2007, se recusa a depor as armas nas condições estabelecidas por Israel.

Por sua vez, o Exército israelense segue controlando mais da metade da Faixa de Gaza, enquanto ambos os lados se acusam diariamente de violar o cessar-fogo.

