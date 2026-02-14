Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Abbas pede fim de obstáculos israelenses à trégua em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/02/2026 12:29

compartilhe

SIGA

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, pediu neste sábado (14) o levantamento de "todos os obstáculos" impostos por Israel para implementar a segunda fase da trégua em Gaza, na abertura da 39ª cúpula anual da União Africana em Adis Abeba.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ressaltamos a necessidade de levantar todos os obstáculos impostos pela ocupação israelense à aplicação das disposições relacionadas com a segunda fase do acordo, incluindo o trabalho" do Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG), afirmou Abbas, em discurso lido por seu primeiro-ministro, Mohamed Mustafa.

Ele acrescentou que essa era uma condição "a fim de assegurar a continuidade dos serviços, a coordenação do esforço humanitário e permitir uma rápida recuperação".

Abbas acusou Israel de "continuar violando" o acordo de cessar-fogo com o movimento islamista palestino Hamas, negociado pelos países mediadores e que entrou em vigor em 10 de outubro sob pressão dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos anunciaram em janeiro a passagem à segunda fase do plano do presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza, respaldado em novembro pelas Nações Unidas.

Essa etapa prevê uma retirada israelense progressiva da Faixa de Gaza, o desarmamento do Hamas e o envio de uma força internacional de estabilização.

No entanto, embora tenha aceitado renunciar à futura governança do território, o movimento islamista, no poder em Gaza desde 2007, se recusa a depor as armas nas condições estabelecidas por Israel.

Por sua vez, o Exército israelense segue controlando mais da metade da Faixa de Gaza, enquanto ambos os lados se acusam diariamente de violar o cessar-fogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-sg/mj/hme/mab/ahg/pb/lm

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay