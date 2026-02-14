Assine
Mulher morre em ataque russo com drones na Ucrânia

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
14/02/2026 12:29

Ataques noturnos russos com drones deixaram uma mulher morta em Odessa, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades neste sábado (14) pela manhã.

Segundo o chefe da administração militar regional, Oleg Kiper, os bombardeios danificaram o teto de um edifício residencial.

"Infelizmente, uma mulher morreu no ataque", acrescentou o funcionário na plataforma de mensagens Telegram.

Na região sul de Zaporizhzhia, o chefe da administração militar, Ivan Fedorov, informou ainda um morto e três feridos em ataques realizados nas últimas 24 horas.

Ele não detalhou as circunstâncias desses bombardeios.

Esses novos ataques ocorrem quando estão previstas para terça e quarta-feira, em Genebra, novas conversas entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos sobre uma possível solução diplomática para o conflito, que está prestes a entrar em seu quinto ano.

