Sabalenka e Swiatek desistem de disputar WTA 1000 de Dubai

14/02/2026 11:56

As tenistas número 1 e número 2 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e a polonesa Iga Swiatek, não participarão do torneio WTA 1000 de Dubai (de 15 a 21 de fevereiro), anunciaram os organizadores. 

Sabalenka, que não joga desde a derrota na final do Aberto da Austrália para a cazaque Elena Rybakina, em 31 de janeiro, disse que não se sente "100%". 

Swiatek, eliminada nas quartas de final do torneio de Doha na semana passada, justificou sua ausência com uma "mudança de programação", de acordo com o comunicado divulgado pelos organizadores.

"Nos vemos em Indian Wells", acrescentou a tenista polonesa, referindo-se ao próximo torneio WTA 1000, que será realizado na Califórnia de 4 a 15 de março. 

Com a ausência das duas melhores tenistas do ranking, Rybakina será a principal cabeça de chave no torneio de Dubai.

