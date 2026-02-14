Reforma trabalhista de Milei aprofunda indignação popular na Argentina

Aprovada na madrugada de quinta-feira (12/2) pelo Senado argentino (42 votos a favor e 30 contra, após mais de 13-14 horas de debate), a reforma trabalhista (Lei de Modernização Trabalhista) do presidente Javier Milei marca uma vitória legislativa chave para o governo este ano. O texto segue para a Câmara dos Deputados, com debates previstos para cerca de 25 de fevereiro e possível sanção até início de março.

A Argentina elegeu o Milei, o Bolsonaro argentino, pra "combater a esquerda". Agora ele acabou com os 30 dias de férias, aumentou a jornada de trabalho pra 12 horas e tirou quase todos os direitos trabalhistas. "Do nada" a população descobriu que não tem como ser trabalhador de… pic.twitter.com/kGnnn5Wsja — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) February 12, 2026

Apoiadores veem "vitória histórica", mas a voz dominante nas mobilizações e postagens de sindicatos/oposição reflete raiva profunda contra jornadas exaustivas, demissões baratas e restrições a greves. Sindicatos como CGT e CTA prometem mais ações se a Câmara não alterar o texto.

A aprovação detonou fúria popular: milhares protestaram em Buenos Aires durante a sessão, com confrontos violentos resultando em feridos (de 15 a centenas, segundo fontes), 37-70 detidos e repressão com gás lacrimogêneo, balas de borracha e spray de pimenta. Milei chamou atos violentos de "terrorismo".

Principais impactos na vida dos trabalhadores

O projeto flexibiliza regras para atrair investimentos e combater informalidade, mas é acusado de precarizar condições:

Jornada de trabalho: Extensão possível para até 12 horas diárias via banco de horas ampliado.

Horas extras: Substituição frequente por tempo livre, reduzindo pagamento em dinheiro.

Indenizações por demissão: Cálculo reduzido, parcelamento ou fundo alternativo.

Férias e licenças: Fracionamento anual; mudanças em afastamentos médicos.

Direito de greve: Limitações em setores essenciais e enfraquecimento de convenções coletivas.

Outros: Menos litigiosidade e estímulos a contratações formais.

Governo defende modernização; críticos veem erosão de direitos históricos.

Indignação popular explode nas ruas e redes

Security forces in Argentina fired tear gas, rubber bullets and water cannon at protesters opposing proposed labour reforms.



Unions say the bill would curb the right to strike and weaken worker protections. President Javier Milei argues it is key to his free-market agenda. pic.twitter.com/008GsbKezA — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 12, 2026

Nas redes (especialmente X/Twitter), a revolta é massiva, com termos como "reforma escravista", "ataque aos trabalhadores" e "retrocesso sem precedentes". Aqui vão exemplos reais de postagens que capturam a indignação:

@IslamCanal: "Onda de protestos atinge a Argentina após aprovação de reforma trabalhista, proposta pelo governo Milei, a qual flexibiliza contratos, ameaça o 13º salário, exclui os 30 dias de férias obrigatórias do cálculo demissório e aumentou a jornada de trabalho para até 12 horas." (Inclui vídeo de protestos)

@dcm_noticias: "Na última quarta-feira (11), a cidade de Buenos Aires foi palco de intensos confrontos entre manifestantes e policiais, durante um protesto contra a reforma trabalhista proposta pelo governo do presidente Javier Milei."

@rtnoticias_br: "Governo Milei denunciará manifestantes em protestos contra reforma trabalhista. Pelo menos 37 pessoas foram detidas durante confrontos com as forças de segurança em frente ao Congresso argentino."

@AguiarSenra: "Manifestantes e policiais entram em confronto durante protesto contra reforma trabalhista na Argentina. Não há dúvida de que o trabalhador brasileiro que apoia Milei e Bozo, age como a barata que apoia o inseticida."

@CTAAutonoma: "Multitudinário rechazo a la reforma “regresiva y antiobrera” de Milei en las calles pampeanas, con la unidad de las dos CTA, la CGT y organizaciones sociales y políticas." (E outras postagens da conta denunciando senadores que votaram a favor como apoio a "reforma patronal" e "escravista")

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia













