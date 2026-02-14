Opositor Navalny foi 'envenenado' na prisão pela Rússia, afirmam cinco países europeus

O opositor Alexei Navalny, que morreu em fevereiro de 2024 em circunstâncias obscuras em uma prisão russa, foi envenenado por Moscou com uma toxina rara, segundo uma investigação divulgada neste sábado(14) pelo Reino Unido.

"Sabemos que o Estado russo usou essa toxina letal para atingir Navalny por medo de sua oposição", afirmou o Ministério das Relações Exteriores britânico em um comunicado conjunto com Suécia, França, Países Baixos e Alemanha, marcando o segundo aniversário da morte do crítico ferrenho do presidente russo Vladimir Putin.

O Reino Unido também afirmou ter denunciado a Rússia à Organização para a Proibição de Armas Químicas.

