Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Opositor Navalny foi 'envenenado' na prisão pela Rússia, afirmam cinco países europeus

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/02/2026 10:35

compartilhe

SIGA

O opositor Alexei Navalny, que morreu em fevereiro de 2024 em circunstâncias obscuras em uma prisão russa, foi envenenado por Moscou com uma toxina rara, segundo uma investigação divulgada neste sábado(14) pelo Reino Unido. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Sabemos que o Estado russo usou essa toxina letal para atingir Navalny por medo de sua oposição", afirmou o Ministério das Relações Exteriores britânico em um comunicado conjunto com Suécia, França, Países Baixos e Alemanha, marcando o segundo aniversário da morte do crítico ferrenho do presidente russo Vladimir Putin. 

O Reino Unido também afirmou ter denunciado a Rússia à Organização para a Proibição de Armas Químicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adm/avl/mab/jc

Tópicos relacionados:

politica prisioneiros

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay