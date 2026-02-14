Parlamento venezuelano anuncia 17 libertações antes de aprovação da anistia

O presidente do Parlamento da Venezuela anunciou na madrugada deste sábado(14) a libertação de 17 presos políticos, enquanto as discussões sobre uma lei de anistia geral continuam.

A presidente interina Delcy Rodríguez propôs a legislação em 30 de janeiro, que teoricamente abrangeria os 27 anos de chavismo no poder.

Sua aprovação na Assembleia Nacional foi adiada para a próxima semana devido a divergências sobre o alcance da medida e o papel do Judiciário em sua implementação.

"No âmbito da Lei de Anistia, 17 pessoas privadas de liberdade na Zona 7 estão sendo libertadas", escreveu Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, nas redes sociais, referindo-se às celas pertencentes à Polícia Nacional em Caracas, sem revelar nomes.

"Sigamos este caminho de paz para a construção da convivência democrática entre irmãos", acrescentou.

Familiares de presos políticos indicaram em grupos de WhatsApp que, até o momento, ninguém foi libertado.

Rodríguez é irmão da presidente interina, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar dos Estados Unidos.

O congressista prometeu às famílias dos presos políticos sua libertação imediata assim que a lei for aprovada, durante uma visita à Zona 7.

As famílias estão acampadas em frente à sede da polícia desde o anúncio inicial de Delcy Rodríguez sobre as libertações, em 8 de janeiro. "Não aqui na Zona 7", escreveu uma mulher minutos após o anúncio.

A ONG Foro Penal informa que 431 presos políticos receberam liberdade condicional e 644 permanecem atrás das grades.

