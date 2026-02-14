Assine
Parlamento venezuelano anuncia 17 libertações antes de aprovação da anistia

AFP
AFP
Repórter
14/02/2026 10:23

O presidente do Parlamento da Venezuela anunciou na madrugada deste sábado(14) a libertação de 17 presos políticos, enquanto as discussões sobre uma lei de anistia geral continuam. 

A presidente interina Delcy Rodríguez propôs a legislação em 30 de janeiro, que teoricamente abrangeria os 27 anos de chavismo no poder. 

Sua aprovação na Assembleia Nacional foi adiada para a próxima semana devido a divergências sobre o alcance da medida e o papel do Judiciário em sua implementação. 

"No âmbito da Lei de Anistia, 17 pessoas privadas de liberdade na Zona 7 estão sendo libertadas", escreveu Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, nas redes sociais, referindo-se às celas pertencentes à Polícia Nacional em Caracas, sem revelar nomes. 

"Sigamos este caminho de paz para a construção da convivência democrática entre irmãos", acrescentou. 

Familiares de presos políticos indicaram em grupos de WhatsApp que, até o momento, ninguém foi libertado. 

Rodríguez é irmão da presidente interina, que assumiu o poder após a captura de Nicolás Maduro em uma incursão militar dos Estados Unidos. 

O congressista prometeu às famílias dos presos políticos sua libertação imediata assim que a lei for aprovada, durante uma visita à Zona 7. 

As famílias estão acampadas em frente à sede da polícia desde o anúncio inicial de Delcy Rodríguez sobre as libertações, em 8 de janeiro. "Não aqui na Zona 7", escreveu uma mulher minutos após o anúncio. 

A ONG Foro Penal informa que 431 presos políticos receberam liberdade condicional e 644 permanecem atrás das grades.

jt/arm/jc

Tópicos relacionados:

conflito prisioneiros venezuela

