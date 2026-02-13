Impasse no Congresso dos EUA pode resultar em novo bloqueio orçamentário

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) dos Estados Unidos caminhava nesta sexta-feira (13) para um novo bloqueio orçamentário, devido ao fracasso das negociações entre democratas e republicanos sobre a forma de agir da polícia de imigração, após duas operações letais em Minneapolis.

Os democratas se opõem a qualquer novo financiamento para o DHS enquanto não forem introduzidas mudanças profundas nas operações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), a agência federal responsável por levar adiante a ofensiva anti-imigração do presidente republicano Donald Trump.

Sua oposição ao ICE só se intensificou após a morte, com poucas semanas de diferença, em janeiro, de Renee Good e Alex Pretti, dois americanos mortos a tiros por agente federais em Minneapolis durante protestos contras as batidas.

"Defendemos há semanas reformas sensatas", ressaltou hoje Chuck Schumer, líder democrata no Senado. Para seu equivalente na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, "Donald Trump e os republicanos decidiram que não têm nenhum interesse em controlar o ICE".

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse hoje ao canal Fox News que "razões políticas e partidárias" estão por trás deste fechamento parcial do governo federal anunciado para a meia-noite desta sexta-feira.

- Demandas democratas -

Devido às normas vigentes no Senado americano, são necessários 60 de 100 votos para aprovar um texto orçamentário, e os republicanos, mesmo possuindo maioria, necessitam do apoio de vários membros da oposição para aprovar sua proposta orçamentária para o DHS.

Os democratas exigem principalmente patrulhas reduzidas, a proibição do uso de balaclavas por agentes do ICE durante as operações, e a obrigação de mandado judicial para entrar em propriedades privadas.

Diante das demandas da oposição, a Casa Branca disse estar disposta a negociar e enviou uma contraproposta na noite desta quarta-feira, que foi imediatamente rejeitada.

O líder republicano no Senado, John Thune, classificou-a de "proposta extremamente séria" e disse que os democratas "nunca vão obter toda a sua lista de desejos". "Os dólares dos contribuintes devem ser usados para tornar a vida mais acessível para o povo americano, e não para brutalizá-lo ou matá-lo", criticou Hakeem Jeffries.

- Paralisação -

Na prática, se as negociações fracassarem, milhares de funcionários ficarão em casa, enquanto outros milhares, cujas funções são consideradas essenciais, deverão seguir trabalhando. Em ambos os casos, os salários não serão pagos até que o Congresso aprove um orçamento para o departamento.

Porém, embora os democratas digam que se opõem a financiar o DHS devido às ações do ICE, este último poderá continuar operando durante a paralisação, graças às verbas já aprovadas pelo Congresso no ano passado.

Outras agências, como a Fema, responsável pela resposta a desastres naturais, serão, portanto, as mais afetadas pelo bloqueio de verbas.

A paralisação orçamentária anunciada seria a terceira no segundo mandato de Trump. A Administração de Segurança nos Transportes, responsável pela segurança aeroportuária, alertou no X que um bloqueio prolongado poderia resultar em tempos de espera mais longos e cancelamento de voos.

