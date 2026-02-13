Corpo do cão Orelha é exumado em Santa Catarina
Autoridades do estado de Santa Catarina exumaram o corpo do cão Orelha, cuja morte, supostamente causada por um adolescente, gerou manifestações de indignação em todo o país, informou nesta sexta-feira (13) à AFP uma fonte do governo.
Orelha, que era cuidado pela comunidade da Praia Brava, em Florianópolis, morreu no começo de janeiro, após sofrer um golpe na cabeça, possivelmente causado por um chute ou objeto contundente, segundo a polícia.
Uma fonte do governo estadual informou à AFP que "a exumação foi feita e a Polícia Científica de Santa Catarina já trabalha na perícia".
O caso viralizou nas redes sociais com imagens e áudios que sugerem a participação de um grupo de adolescentes na agressão ao animal.
Após analisar centenas de horas de gravações de câmeras de segurança, a polícia estadual pediu neste mês o indiciamento de um dos jovens e solicitou a sua prisão. Além disso, pediu o indiciamento de três adultos, por suspeita de coagir testemunhas.
No fim de janeiro, a primeira-dama do país, Rosangela da Silva, que adotou duas cadelas, expressou indignação e tristeza com o ocorrido, e denunciou a exposição de crianças e adolescentes a conteúdo violento nas redes sociais.
