Com gol de Modric, Milan vence Pisa e mantém perseguição à líder Inter

Com um gol do veterano Luka Modric a cinco minutos do fim, o Milan, vice-líder do Campeonato Italiano, venceu o Pisa, fora de casa, por 2 a 1, nesta sexta-feira (13), e garantiu três pontos importantes para se manter na disputa pelo 'Scudetto'.

A vitória é vital porque, neste fim de semana, as outras quatro equipes do Top 5 da Serie A vão se enfrentar entre si.

A líder Inter receberá a Juventus (4ª) no sábado, enquanto o Napoli (3º) jogará no estádio Diego Armando Maradona no domingo, contra a Roma (5ª).

O meio-campista inglês Ruben Loftus-Cheek abriu o placar de cabeça para os 'rossoneri' ao completar um cruzamento de Zachary Athekame, aos 39 minutos.

Niclas Füllkrug poderia ter aumentado a vantagem do Milan no início do segundo tempo em cobrança de pênalti, mas desperdiçou acertando a trave (56').

O Pisa, então, reagiu e empatou com o meio-campista chileno Felipe Loyola (71').

Mas Modric, de 40 anos, tabelou com Samuele Ricci e bateu com categoria na saída do goleiro para fazer o segundo gol milanista (85').

Com a vitória, o Milan soma 53 pontos, contra 58 da Inter, com o mesmo número de jogos (24).

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 13 de fevereiro:

Pisa - Milan 1 - 2

Sábado, 14 de fevereiro:

(11h00) Como - Fiorentina

(14h00) Lazio - Atalanta

(16h45) Inter - Juventus

Domingo, 15 de fevereiro:

(08h30) Udinese - Sassuolo

(11h00) Cremonese - Genoa

Parma - Hellas Verona

(14h00) Torino - Bologna

(16h45) Napoli - Roma

Segunda-feira, 16 de fevereiro:

(16h45) Cagliari - Lecce

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 58 24 19 1 4 57 19 38

2. Milan 53 24 15 8 1 40 18 22

3. Napoli 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Juventus 46 24 13 7 4 41 20 21

5. Roma 46 24 15 1 8 29 14 15

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 39 24 10 9 5 32 21 11

8. Lazio 33 24 8 9 7 26 23 3

9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9

10. Bologna 30 24 8 6 10 32 31 1

11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7

12. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5

13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18

14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14

15. Genoa 23 24 5 8 11 29 37 -8

16. Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 -12

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 -11

19. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23

20. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

