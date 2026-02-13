Dortmund goleia Mainz e se aproxima do líder Bayern
compartilheSIGA
Quatro gols de cabeça, incluindo dois de Serhou Guirassy no primeiro tempo, com quatro assistências de Julian Ryerson, deram ao Borussia Dortmund a vitória sobre o Mainz por 4 a 0 nesta sexta-feira (13), na abertura da 22ª rodada do Campeonato Alemão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com este resultado, o Dortmund se coloca a três pontos do líder Bayern de Munique, que no sábado vai visitar o Werder Bremen.
Os bávaros lideravam com 11 pontos de vantagem no final do ano passado, depois de completarem o melhor primeiro turno da história da Bundesliga.
Mas a diferença diminuiu conforme o Dortmund acumulou seis vitórias consecutivas e o líder foi tropeçando.
O confronto direto entre os dois primeiros colocados, daqui a duas semanas, no Signal Iduna Park, poderá decidir o campeonato.
Contra o Mainz, Guirassy abriu o placar aos dez minutos cabeceando a bola para as redes após uma cobrança de falta de Ryerson e fez o terceiro aos 42.
Maximilian Beier (15') e Ramy Bensebaini (84') também marcaram para dar ao Borussia Dortmund sua maior vitória no campeonato.
--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 13 de fevereiro:
Borussia Dortmund - Mainz 4 - 0
Sábado, 14 de fevereiro:
(11h30) Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach
Bayer Leverkusen - St Pauli
Werder Bremen - Bayern de Munique
Hamburgo - Union Berlin
Hoffenheim - Freiburg
(14h30) Stuttgart - Colônia
Domingo, 15 de fevereiro:
(11h30) Augsburg - Heidenheim
(13h30) RB Leipzig - Wolfsburg
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 54 21 17 3 1 79 19 60
2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27
3. Hoffenheim 42 21 13 3 5 44 28 16
4. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12
5. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10
6. Bayer Leverkusen 36 20 11 3 6 39 27 12
7. Freiburg 30 21 8 6 7 32 33 -1
8. Eintracht Frankfurt 28 21 7 7 7 41 46 -5
9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8
10. Colônia 23 21 6 5 10 30 34 -4
11. Hamburgo 22 20 5 7 8 21 29 -8
12. B. Mönchengladbach 22 21 5 7 9 25 34 -9
13. Augsburg 22 21 6 4 11 24 39 -15
14. Mainz 21 22 5 6 11 25 37 -12
15. Wolfsburg 19 21 5 4 12 29 44 -15
16. Werder Bremen 19 21 4 7 10 22 39 -17
17. St Pauli 17 21 4 5 12 20 35 -15
18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dwi/hpa/bm/cb