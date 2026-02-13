Assine
Dortmund goleia Mainz e se aproxima do líder Bayern

13/02/2026 19:38

Quatro gols de cabeça, incluindo dois de Serhou Guirassy no primeiro tempo, com quatro assistências de Julian Ryerson, deram ao Borussia Dortmund a vitória sobre o Mainz por 4 a 0 nesta sexta-feira (13), na abertura da 22ª rodada do Campeonato Alemão.

Com este resultado, o Dortmund se coloca a três pontos do líder Bayern de Munique, que no sábado vai visitar o Werder Bremen.

Os bávaros lideravam com 11 pontos de vantagem no final do ano passado, depois de completarem o melhor primeiro turno da história da Bundesliga.

Mas a diferença diminuiu conforme o Dortmund acumulou seis vitórias consecutivas e o líder foi tropeçando.

O confronto direto entre os dois primeiros colocados, daqui a duas semanas, no Signal Iduna Park, poderá decidir o campeonato.

Contra o Mainz, Guirassy abriu o placar aos dez minutos cabeceando a bola para as redes após uma cobrança de falta de Ryerson e fez o terceiro aos 42.

Maximilian Beier (15') e Ramy Bensebaini (84') também marcaram para dar ao Borussia Dortmund sua maior vitória no campeonato.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 13 de fevereiro:

   Borussia Dortmund - Mainz                      4 - 0

  

   Sábado, 14 de fevereiro:

   (11h30) Eintracht Frankfurt - B. Mönchengladbach    

           Bayer Leverkusen - St Pauli                 

           Werder Bremen - Bayern de Munique           

           Hamburgo - Union Berlin                     

           Hoffenheim - Freiburg                       

   (14h30) Stuttgart - Colônia                         

  

   Domingo, 15 de fevereiro:

   (11h30) Augsburg - Heidenheim                       

   (13h30) RB Leipzig - Wolfsburg                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       54  21  17   3   1  79  19  60

    2. Borussia Dortmund       51  22  15   6   1  47  20  27

    3. Hoffenheim              42  21  13   3   5  44  28  16

    4. RB Leipzig              39  21  12   3   6  40  28  12

    5. Stuttgart               39  21  12   3   6  38  28  10

    6. Bayer Leverkusen        36  20  11   3   6  39  27  12

    7. Freiburg                30  21   8   6   7  32  33  -1

    8. Eintracht Frankfurt     28  21   7   7   7  41  46  -5

    9. Union Berlin            25  21   6   7   8  26  34  -8

   10. Colônia                 23  21   6   5  10  30  34  -4

   11. Hamburgo                22  20   5   7   8  21  29  -8

   12. B. Mönchengladbach      22  21   5   7   9  25  34  -9

   13. Augsburg                22  21   6   4  11  24  39 -15

   14. Mainz                   21  22   5   6  11  25  37 -12

   15. Wolfsburg               19  21   5   4  12  29  44 -15

   16. Werder Bremen           19  21   4   7  10  22  39 -17

   17. St Pauli                17  21   4   5  12  20  35 -15

   18. Heidenheim              13  21   3   4  14  19  47 -28

