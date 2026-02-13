Durante ato com militares, Trump gaba-se de arma 'desorientadora' usada em Caracas

O presidente Donald Trump se vangloriou nesta sexta-feira (13), perante tropas americanas, de uma arma secreta, o "discombobulator" ("desorientador"), que pode bloquear os sistemas de defesa russos e chineses, e foi utilizado na poderosa operação militar na Venezuela.

É a primeira vez que Trump faz menção a essa arma misteriosa em um evento público, depois que deixou escapar alguns detalhes em entrevistas anteriores.

A operação que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, foi um sucesso total, vangloriou-se Trump.

"Estão até falando em 'discombobulator', porque eles não conseguiram disparar um único tiro", disse Trump aos soldados na base de Fort Bragg (Carolina do Norte), ao se referir ao bloqueio de grande parte dos sistemas defensivos da Venezuela durante a incursão de 3 de janeiro.

"O equipamento russo não funcionou. O equipamento chinês não funcionou. Todos estão tentando averiguar por que não funcionou. Um dia saberão", disse, com um sorriso.

Trump, que estava acompanhado de sua esposa Melania, discursou para soldados e famílias militares antes de se reunir, a portas fechadas, com as tropas das forças especiais envolvidas na incursão em Caracas e outras regiões de Venezuela.

Oitenta e três pessoas morreram e mais de 112 ficaram feridas durante a incursão, que começou com bombardeios americanos contra alvos militares venezuelanos.

Nenhum militar americano morreu, mas Trump revelou que três pilotos de helicóptero sofreram ferimentos consideráveis.

Maduro está detido em Nova York, onde enfrenta acusações por narcotráfico e outros delitos, dos quais se declarou não culpado. Sua próxima audiência judicial está programada para o dia 17 de março.

O presidente americano exaltou em diversas ocasiões a operação contra Maduro como um exemplo do poderio militar de seu país, especialmente para impor uma posição dominante na América Latina e no Caribe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue/jz/val/rpr/am