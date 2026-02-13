Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA envia mais de 6 toneladas de suprimentos médicos para a Venezuela

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 18:05

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos enviaram nesta sexta-feira (13) mais de 6 toneladas de suprimentos médicos prioritários para a Venezuela, como parte do "plano de estabilização, recuperação e transição" naquele país, informou o Departamento de Estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Esse é o primeiro envio de um esforço significativo para aumentar o abastecimento de suprimentos médicos críticos para a Venezuela", destaca o comunicado, que não informa se o material foi doado ou se foi pago com a receita da venda de petróleo, que os Estados Unidos depositam em uma conta bancária no Catar.

Após derrubar o presidente Nicolás Maduro, Washington anunciou que iria controlar as exportações de petróleo da Venezuela. A receita arrecadada serviria para comprar material americano, declarou naquele momento o presidente Donald Trump.

"Isso é assistência externa dos 'Estados Unidos Primeiro' em ação: continuamos oferecendo apoio rápido e estabilizador em nosso hemisfério, com resultados claros e total prestação de contas", afirma o comunicado.

Uma das primeiras medidas de política externa do segundo mandato de Trump foi anunciar o desmantelamento da USAID, principal agência de ajuda humanitária, a qual o governo americano informou que seria substituída por outro tipo de mecanismo.

Os suprimentos médicos enviados para a Venezuela serão distribuídos pelo Ministério da Saúde "provisório", segundo o comunicado. "Esses medicamentos essenciais vão ajudar a estabilizar o sistema de saúde venezuelano."

A estratégia "atrairá investimento responsável do setor privado e ajudará a Venezuela a avançar para uma maior autossuficiência, em consonância com nossa abordagem de promover o comércio, e não a ajuda", ressaltou o departamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/val/lb/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua medicamentos venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay