PSG perde para Rennes e deixa liderança do Francês em risco

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 17:53

Apesar das inúmeras oportunidades, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Rennes, por 3 a 1, nesta sexta-feira (13), no jogo que abriu a 22ª rodada do Campeonato Francês, e deixou sua liderança em risco.

O Lens (2º) poderá voltar ao topo da tabela se vencer no sábado o Paris FC (15º).

Jogando em casa, o Rennes fez 2 a 0 com Mousa Al-Tamari (34') e Esteban Lepaul (69'), e o PSG chegou a diminuir com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé (71). Contudo, na reta final, os anfitriões ampliaram a diferença com Breel Embolo (81').

Sem conseguir mostrar o mesmo futebol da temporada passada, os jogadores do time parisiense pressionaram menos, correram menos e cometeram muitos erros. Além disso, tiveram que enfrentar um Rennes (5º) com uma postura muito diferente daquele que sofreu cinco gols no primeiro turno do campeonato, no Parque dos Príncipes.

O atual campeão francês e europeu não perdia por dois gols de diferença desde a final da Copa do Mundo de Clubes do ano passado (3 a 0 para o Chelsea).

Na próxima terça-feira, o PSG vai disputar o jogo de ida do mata-mata de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco, no Principado.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 13 de fevereiro:

   Rennes - PSG                                   3 - 1

   (17h05) Monaco - Nantes                             

  

   Sábado, 14 de fevereiro:

   (13h00) Olympique de Marselha - Strasbourg          

   (15h00) Lille - Brest                               

   (17h05) Paris FC - Lens                  

  

   Domingo, 15 de fevereiro:

   (11h00) Le Havre - Toulouse                         

   (13h15) Metz - Auxerre                              

           Lorient - Angers                            

   (16h45) Lyon - Nice                                 

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     51  22  16   3   3  49  19  30

    2. Lens                    49  21  16   1   4  37  17  20

    3. Lyon                    42  21  13   3   5  34  20  14

    4. Olympique de Marselha   39  21  12   3   6  46  27  19

    5. Rennes                  34  22   9   7   6  34  35  -1

    6. Lille                   33  21  10   3   8  34  30   4

    7. Strasbourg              30  21   9   3   9  34  27   7

    8. Toulouse                30  21   8   6   7  31  24   7

    9. Angers                  29  21   8   5   8  22  25  -3

   10. Monaco                  28  21   8   4   9  32  33  -1

   11. Lorient                 28  21   7   7   7  27  33  -6

   12. Brest                   26  21   7   5   9  28  33  -5

   13. Le Havre                23  21   5   8   8  18  26  -8

   14. Nice                    23  21   6   5  10  27  38 -11

   15. Paris FC                22  21   5   7   9  26  34  -8

   16. Auxerre                 14  21   3   5  13  14  29 -15

   17. Nantes                  14  21   3   5  13  19  37 -18

   18. Metz                    13  21   3   4  14  21  46 -25

