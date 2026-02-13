Mercedes domina último dia de testes oficiais da F1 no Bahrein

A Mercedes e seus dois pilotos, o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli, deram as voltas mais rápidas do último dia da primeira sessão de testes oficiais da temporada 2026 da Fórmula 1, nesta sexta-feira (13), no Bahrein.

O pequeno reino do Golfo recebe, em duas sessões - a próxima de 18 a 20 de fevereiro - os testes oficiais abertos às 11 equipes, antes do início da temporada em março, cujo regulamento técnico para motores, chassis e aerodinâmica foi completamente alterado.

Após um início difícil para a Mercedes, especialmente devido a uma controvérsia sobre a taxa de compressão de seu motor, que também equipa McLaren, Williams e Alpine, Antonelli foi o mais rápido, fechando sua melhor volta no circuito de Sakhir em 1m33s669.

O jovem italiano superou Russell por 249 milésimos.

A Ferrari do heptacampeão Lewis Hamilton e a McLaren do australiano Oscar Piastri registraram o terceiro e o quarto melhores tempos, 540 e 880 milésimos atrás do líder, respectivamente.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren), atual campeão mundial, não foram à pista nesta sexta-feira, apesar de terem marcado os melhores tempos no dia anterior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-nr/iga/cb/am