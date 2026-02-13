Chris Paul, um dos maiores armadores NBA, anuncia aposentadoria aos 40 anos

Chris Paul, um dos melhores armadores da história da NBA, anunciou nesta sexta-feira (13), aos 40 anos, sua aposentadoria no meio de sua 21ª temporada na liga americana de basquete, na qual estava sem equipe.

Paul, o segundo jogador com mais assistências e roubadas de bola da história da NBA, foi dispensado em dezembro pelo Los Angeles Clippers, franquia pela qual planejava se aposentar ao final desta temporada.

"É isso! Depois de 21 anos, estou deixando o basquete", escreveu o armador em sua conta no Instagram.

No dia 5 de fevereiro, pouco antes do fechamento do mercado de transferências, os Clippers incluíram Paul em uma negociação com o Toronto Raptors, time pelo qual não chegou a estrear.

Nesta sexta-feira, a ESPN noticiou que os Raptors estavam dispensando Paul e, logo em seguida, o jogador publicou sua mensagem de despedida.

"Enquanto escrevo, estou lutando para saber como me sentir, mas, desta vez — o que vai surpreender a maioria das pessoas —, não tenho a resposta!", disse o jogador, escolhido 12 vezes para o All-Star Game.

"Acima de tudo, estou cheio de alegria e gratidão! Embora este capítulo da minha vida como jogador da NBA tenha chegado ao fim, o basquete sempre estará gravado no DNA da minha vida", afirmou.

O adeus de Paul, também considerado um dos melhores jogadores que nunca foram campeões da NBA, era esperado desde a sua amarga saída dos Clippers.

De acordo com a ESPN, sua dispensa repentina em dezembro de seu por problemas com o técnico Ty Lue e seu estilo de liderança.

Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012, Chris Paul liderou um dos períodos de maior sucesso dos Clippers entre 2011 e 2017, quando a equipe foi aos playoffs por seis anos seguidos e terminou à frente de seus rivais da mesma cidade, o Los Angeles Lakers.

Posteriormente, ele jogou por Houston Rockets, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns, com quem chegou às finais da NBA de 2021, com derrota para o Milwaukee Bucks.

Nos 1.370 jogos disputados em sua carreira, Paul teve uma média de 16,8 pontos e 9,2 assistências.

