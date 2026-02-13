Trump confirma que segundo porta-aviões seguirá 'muito em breve' para Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (13) que um segundo porta-aviões seguirá em breve para o Oriente Médio, elevando a ameaça militar contra o Irã em meio às negociações sobre seu programa nuclear.

"Partirá muito em breve", disse Trump a jornalistas ao ser questionado sobre as informações de que o "USS Gerald Ford" seria transferido do Caribe para o Oriente Médio.

"Caso não consigamos um acordo, precisaremos dele", afirmou.

Washington e Teerã mantiveram na semana passada conversas indiretas sobre o futuro do programa nuclear iraniano, mas Trump advertiu na quinta-feira sobre "consequências muito traumáticas" para a República Islâmica caso não alcancem um acordo.

Em janeiro, o presidente republicano já havia determinado o envio de um primeiro porta-aviões, o "USS Abraham Lincoln", para a região do Golfo, onde permanece como mecanismo de pressão contra o Irã.

The Wall Street Journal, The New York Times e a CBS News haviam informado anteriormente sobre os preparativos do Departamento de Defesa para o previsto envio de uma segunda embarcação desse tipo.

Segundo as reportagens, trata-se do porta-aviões "USS Gerald Ford", o mesmo que foi mobilizado no Caribe para a operação que terminou com a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro na Venezuela.

