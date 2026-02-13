Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

AIEA vê como 'possível', mas 'terrivelmente difícil' um acordo com Irã sobre inspeções

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 15:26

compartilhe

SIGA

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, considera "possível", mas "terrivelmente difícil", que a agência alcance um acordo com o Irã sobre a inspeção de seu programa nuclear.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Grossi afirmou na Conferência de Segurança de Munique que os inspetores retornaram ao Irã após os bombardeios das forças israelenses e americanas no ano passado, mas que não puderam visitar nenhuma das instalações que foram alvo dos ataques.

Os Estados Unidos posicionaram porta-aviões no Oriente Médio e, segundo a imprensa americana, mais poderão chegar à região dentro de duas semanas.

A tensão vem aumentando depois de o presidente americano, Donald Trump, ter deixado no ar a possibilidade de novas operações militares.

Grossi disse que o diálogo com o Irã desde o retorno dos inspetores no ano passado tem sido "imperfeito, complicado e extremamente difícil".

Para ele, é "completamente possível", mas "terrivelmente difícil" chegar a um acordo com Teerã para visitar os locais atacados.

"A grande questão do momento é como definir estes passos para o futuro. E sabemos perfeitamente bem o que é preciso verificar e como verificá-lo", afirmou.

Os Estados Unidos têm mantido conversas com funcionários iranianos nas últimas semanas, mas o Irão negou o acesso às principais instalações nucleares que foram atacadas em junho de 2025.

Em novembro, afirmaram que as visitas devem enquadrar-se em um novo acordo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fz/clp/tw/erl/pb/eg/ic/am

Tópicos relacionados:

aiea energia iran politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay