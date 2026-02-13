Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Marcelo Moreno desiste da aposentadoria para levar Bolívia à Copa do Mundo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 15:26

compartilhe

SIGA

O atacante Marcelo Moreno, maior artilheiro da história da seleção da Bolívia, voltará aos gramados mais de dois anos após sua aposentadoria com uma dupla missão: defender o Oriente Petrolero e disputar a repescagem para a Copa do Mundo de 2026 em março.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O 'Flecheiro' está voltando para casa, a cidade e os torcedores estão esperando por ele", anunciou o clube boliviano, pelo qual Moreno estreou como profissional aos 15 anos.

"Minha primeira emoção como jogador profissional, meu primeiro grito de gol na carreira, foi no Oriente Petrolero. E o último vai ser na minha casa, no clube que eu amo", escreveu o atacante de 38 anos em sua conta no Instagram.

Marcelo Moreno, que acumula 31 gols em 108 pela seleção da Bolívia, é um dos jogadores mais bem-sucedidos do país, com passagens no Brasil por Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. Na Europa, ele defendeu Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Werder Bremen (Alemanha) e Wigan (Inglaterra).

Seu retorno ao futebol, após pendurar as chuteiras em dezembro de 2023 no Independiente del Valle, do Equador, é uma motivação para a seleção boliviana na tentativa de retornar a uma Copa do Mundo depois de 32 anos.

A Bolívia buscará uma vaga no Mundial deste na repescagem intercontinental em dois jogos em março, no México. O primeiro deles será no dia 26, contra o Suriname. Se vencer, terá pela frente o Iraque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gta-jac/raa/cb/am

Tópicos relacionados:

2026 bol fbl oriente sur wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay