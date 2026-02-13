Pelo menos 17 chefes de Estado participarão de cúpula mundial sobre IA na Índia

Pelo menos 17 chefes de Estado, entre eles de Brasil, França, Países Baixos e Espanha, estarão em Nova Délhi para participar da cúpula internacional sobre Inteligência Artificial (IA), que será inaugurada na quarta-feira, anunciou nesta sexta-feira (13) o Ministério das Relações Exteriores.

A cúpula, que abordará temas como a proteção da infância e o desenvolvimento sustentável, também contará com a presença de dirigentes de grandes empresas de tecnologia como Sundar Pichai (Google), Sam Altman (OpenAI) e Jensen Huang (Nvidia).

A cúpula "reunirá líderes, responsáveis políticos, atores da inovação e especialistas de todo o mundo para estudar as orientações futuras da IA", indicou o ministério.

O primeiro-ministro Narendra Modi inaugurará na quarta-feira o encontro, que será realizado durante dois dias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fará visitas de Estado à Índia e Coreia do Sul entre 17 e 24 de fevereiro, aproveitará a oportunidade para impulsionar parcerias comerciais e econômicas na região.

Esta será a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um evento global de alto nível sobre IA.

Trata-se da quarta cúpula mundial anual dedicada aos riscos e às perspectivas futuras da inteligência artificial.

As edições anteriores foram realizadas em Paris, Seul e Bletchley, na Grã-Bretanha.

Entre os demais participantes estão os líderes do Butão, Croácia, Finlândia, Grécia, Maurício, Sérvia, Eslováquia, Sri Lanka e Suíça.

Delegações ministeriais de pelo menos 45 países e o secretário-geral da ONU, António Guterres, também participarão da cúpula, acrescentou o ministério.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bb/mr/thm/mab/pb/lm/am