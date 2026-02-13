Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump confirma que segundo porta-aviões seguirá 'em breve' para o Oriente Médio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 14:42

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (13) que um segundo porta-aviões seguirá em breve para o Oriente Médio, elevando assim a ameaça militar contra o Irã em meio às negociações sobre seu programa nuclear.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Partirá muito em breve", afirmou Trump aos jornalistas ao ser questionado sobre as informações de que o "USS Gerald Ford" seria transferido do Caribe para o Oriente Médio.

"Caso não consigamos um acordo, vamos precisar dele", garantiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-aue/des/bgs/ad/mvl/nn/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay