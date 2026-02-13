Assine
China diz estar disposta a fornecer 'nova ajuda humanitária' à Ucrânia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 14:32

A China está disposta a oferecer "nova ajuda humanitária" à Ucrânia, afirmou nesta sexta-feira (13) o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, a seu par ucraniano, Andrii Sybiha, por ocasião da Conferência de Segurança de Munique.

China e Rússia são parceiras próximas e, embora Pequim tenha afirmado que mantém uma postura neutra sobre a guerra na Ucrânia, nunca condenou a invasão.

"Falamos sobre os esforços de paz e o importante papel da China para facilitar o fim da guerra", disse Sybiha sobre sua reunião com Wang Yi.

"Reiterei o interesse da Ucrânia em manter contatos com a China no mais alto nível", acrescentou, em referência ao impulso para organizar uma reunião entre o presidente Volodimir Zelensky e o líder chinês Xi Jinping.

Governos ocidentais e Kiev acusam Pequim de fornecer à Rússia apoio econômico crucial para seu esforço de guerra por meio do fornecimento de componentes militares.

Sybiha indicou que a conversa foi "significativa e produtiva" e que informou Wang sobre os combates e os ataques russos que danificaram instalações vinculadas a empresas chinesas.

Também afirmou que a China fornecerá ajuda humanitária no setor de energia à Ucrânia, após os ataques sistemáticos da Rússia contra a rede energética ucraniana.

Wang precisou a Sybiha que Pequim está "disposta a fornecer nova ajuda humanitária à Ucrânia", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores chinês.

Os dois países "devem se manter no caminho correto, preservando um desenvolvimento estável e saudável", afirmou Wang, acrescentando que a China continua sendo a maior fonte de importações da Ucrânia.

Wang classificou os recentes avanços no diálogo sobre a Ucrânia como "um consolo", acrescentando que a posição da China diante da crise "foi coerente, sempre defendendo a objetividade e a equidade e promovendo ativamente as conversas de paz".

Os ministros se convidaram mutuamente a visitar seus respectivos países, comentou Sybiha.

