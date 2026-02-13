Irã liberta sob fiança líder reformista

Autoridades iranianas libertaram nesta sexta-feira (13), sob fiança, a líder da principal coalizão reformista nacional, Azar Mansouri, dias após sua prisão na sequência dos protestos antigovernamentais, informou um meio de comunicação local.

O grupo reformista apoiou o presidente Masoud Pezeshkian durante sua campanha em 2024, mas várias de suas figuras se distanciaram do governo e respaldaram as recentes manifestações, que começaram no protesto contra o custo de vida, mas se espalharam por todo o país contra o sistema teocrático da República Islâmica.

Azar Mansouri "foi libertada da prisão há alguns minutos após pagar fiança", disse seu advogado Hojat Kermani à agência de notícias ISNA menos de uma semana após sua prisão.

A ex-assessora do presidente reformista Mohammad Khatami (1997-2005) lidera desde 2023 a Frente Reformista.

Na noite de quinta-feira (12), outros dois líderes reformistas foram libertados: o porta-voz da Frente Reformista, Javad Emam, e o ex-membro do Parlamento, Ebrahim Asgharzadeh, informaram meios locais.

