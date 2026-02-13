Obra do século XIX é danificada em vazamento de água no Louvre

Após um roubo, greves e um escândalo por fraude na venda de ingressos, o museu do Louvre, em Paris, anunciou nesta sexta-feira (13) que um teto pintado no século XIX foi danificado por um vazamento de água em sua ala mais visitada.

Segundo o museu, durante a noite foi necessária a intervenção dos bombeiros após o rompimento de um cano na ala Denon, onde estão algumas das obras mais emblemáticas da pinacoteca, incluindo a Mona Lisa.

No entanto, a sala que abriga a obra-prima de Leonardo Da Vinci não sofreu danos, informou a instituição.

O vazamento afetou a sala 707, que abriga obras de arte italianas dos séculos XV e XVI.

"A água atingiu um teto pintado por Charles Meynier, de 1819. Os bombeiros intervieram imediatamente e o vazamento foi contido pouco depois da meia-noite", indicou a direção do Louvre em comunicado enviado à AFP.

Este novo incidente ocorreu um dia após vir à tona uma fraude milionária na venda de ingressos, na qual estariam supostamente envolvidos dois funcionários da instituição e vários guias turísticos.

O museu mais visitado do mundo está no olho do furacão desde o roubo de joias da Coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (R$ 516,7 milhões, na cotação atual) em outubro. Um mês depois, o estabelecimento fechou uma galeria devido à deterioração do edifício.

Desde meados de dezembro, funcionários convocaram múltiplas greves para exigir melhorias nas condições de trabalho no local, que recebeu nove milhões de visitantes em 2025.

