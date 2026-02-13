Assine
Mbappé está em condições de jogar contra Real Sociedad, afirma Arbeloa

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 12:52

O atacante francês Kylian Mbappé, que não participou do treino coletivo de quinta-feira do Real Madrid, está disponível para enfrentar a Real Sociedad no sábado, declarou o técnico da equipe merengue, Álvaro Arbeloa, nesta sexta-feira (13).

"Kylian está bem, treinou com o grupo e está disponível para jogar amanhã", declarou Arbeloa em entrevista coletiva.

Artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, Mbappé estava com dores no joelho esquerdo, segundo a imprensa espanhola.

O astro francês apressou seu retorno aos gramados para ajudar o Real Madrid após uma entorse no mesmo joelho no final de 2025.

O Real Madrid, vice-líder do espanhol com 57 pontos, terá a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança do campeonato, à frente do Barcelona (58 pontos), caso vença a Real Sociedad (8ª, 31 pontos) no sábado.

O líder Barça joga na segunda-feira contra o Girona.

